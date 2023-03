Fernanda Souza faz homenagem para o ex-marido, Thiaguinho: 'Amor purinho'

Separada há 3 anos, Fernanda Souza pega os fãs de surpresa ao fazer post para celebrar os 40 anos do ex-marido, o cantor Thiaguinho: 'Você é nosso orgulho'

A apresentadora Fernanda Souza surpreendeu os fãs na tarde deste sábado, 11, ao fazer uma homenagem especial para o ex-marido, o cantor Thiaguinho, que completou 40 anos de vida. Para marcar a data especial, ela relembrou fotos de uma viagem que eles fizeram juntos e agitou as redes sociais com seu recado.

Fernanda falou sobre a parceria deles e a admiração que sente por Thiaguinho. "Thiago André, THU QUARENTOU, CARAIIIII! Uma honra ter acompanhado de perto nesses últimos 12 anos cada vitória dessa sua linda vida! Você é nosso orgulhoooooo! Vamo pra mais 40 porque a vida tá só começando e existem milhões de pessoas que vibram amor pela sua existência! E você é amor purinho! Obrigada por existir e ser o melhor amigo/parceiro que Deus me deu! Te amoooooooooooo! Ps. Não estamos fisicamente na comemoração de hoje com você e Liliu, mas nossos corações estão aí!", escreveu ela.

Vale lembrar que os dois estão separados desde outubro de 2019, mas continuam amigos e convivendo em sintonia.

Hoje em dia, Fernanda Souza namora com Eduarda Porto, mas o romance delas é discreto e fazem raras aparições juntas.

Carol Peixinho fala sobre relação com ex de Thiaguinho

A ex-BBB e influencer Carol Peixinho abriu o jogo sobre como é conviver com Fernanda Souza, ex-mulher do cantor Thiaguinho. Desde que se separaram, os dois deixaram claro que a amizade continua e estão sendo torcendo um pelos projetos do outro. Agora, ela contou que também criou uma relação de amizade com a atriz e apresentadora.

"As pessoas não estão preparadas para esse assunto [de ter amizade com a ex do namorado]. Galera, vamos evoluir que é bom demais! Somos pessoas evoluídas, eu, Fernanda, Thiago e Duda. Ela é uma das melhores amigas de Thiago e sei disso desde o princípio e achei maravilhoso. Fernanda se tornou minha amiga. A gente se fala semanalmente, troca muita ideia. É uma mulher muito espiritualizada, uma queridíssima! Só acrescenta na amizade com a gente", afirmou ela.