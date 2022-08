Fernanda Souza faz rara aparição com a namorada no show de Sandy

Fernanda Souza conta com a companhia da namorada, Eduarda Porto, ao prestigiar o show da cantora Sandy no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 19h08

A atriz e apresentadora Fernanda Souza fez uma rara aparição nas redes sociais com a namorada, Eduarda Porto. As duas foram prestigiar o show da cantora Sandy no Rio de Janeiro na noite do último sábado, 27. Elas foram cumprimentar a artista no camarim e Fernanda mostrou a foto do momento especial nas redes sociais neste domingo, 28.

Na legenda, Souza contou sobre a sua admiração por Sandy. "Quando eu falo que fiquei estudando na pandemia, eu não tava sozinha! Kkkkkkk Primeiro encontro das reikianas!!! Ownnnn!!! Amiguinha, Sandy foi uma honra pra gente contribuir de alguma maneira para essa linda noite em que você nos presenteou com sua luz, talento e voz! Que showwww!!!! Que energia!!!!", disse ela.

E completou: "A plateia te ovacionando e você sendo essa artista tão iluminada! Muito lindo saber que estamos na mesma página, aprendendo juntas e compartilhando tanta informação boa uma com a outra! Você é um lindo exemplo pra gente, e pros seus fãs, de alguém que cuida da mente, corpo e espírito, sempre buscando um jeito de ser melhor! Obrigada por nos inspirar desde sempre! E quando o Nós, Voz, Eles 2 for pra sua cidade de vocês, tratem de ir!!!! Ela é uma aula de amor e brilho! Já começa a ouvir o álbum novo porque tá lindao e você já vai chegar com tudo decorado igual a galera do vídeo!".

Vale lembrar que Fernanda Souza e Eduarda Porto assumiram o namoro publicamente em abril deste ano, quando a artista mostrou uma foto delas juntas nas redes sociais. Este é o primeiro relação que Fernanda assume após o fim do casamento com o cantor Thiaguinho.

Veja as fotos de Fernanda Souza e a namorada no show da cantora Sandy: