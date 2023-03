Eternas Chiquititas! Fernanda Souza e Aretha Oliveira se reencontram no centro do Rio

Atriz Fernanda Souza celebra reencontro com Aretha Oliveira após 'Chiquititas'; confira o momento inédito

A atriz Fernanda Souza (38) comemorou o reencontro que teve com a amiga, Aretha Oliveira neste domingo, 19. As artistas atuaram juntas na novela Chiquititas em 1997. Na série de registros inéditos, as atrizes que interpretaram Mili e Pata na primeira versão da teledramaturgia, posaram juntinhas nas redes sociais e deixaram os seguidores nostálgicos.

A dupla surgiu em um momento de lazer em um ponto turístico do Rio de Janeiro, e aproveitaram o passeio para colocar o papo em dia e matar a saudade da época de atuação.

Enquanto Fernando usava uma calça folgadinha e um top decotado da mesma estampa, Aretha estava com um macacão soltinho que é a cara do verão. As duas fizeram caras e bocas diante dos registros da câmera. Quanta beleza!

“Ps. Aretha Oliveira fazendo passeios turísticos comigo desde Mili e Pata!”, escreveu Fernanda Souza na legenda da publicação.

Os fãs logo ficaram eufóricos e comentaram: "Demais!", disse Sandy. "Minhas Chiquititas favoritas", falou outra. “A população +30 nostálgica com esse close", elogiou mais um. "Obra de arte vocês duas", escreveu outro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FERNANDA SOUZA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Souza (@fernandasouzaoficial)

Fernanda Souza faz homenagem para o ex-marido, Thiaguinho

Fernanda Souza pegou os fãs de surpresa ao se declarar para o ex-marido, o cantor Thiaguinho, que completou 40 anos de vida.

Nas redes sociais, a apresentadora fez uma linda homenagem para Thiaguinho. "Thiago André, THU QUARENTOU, CARAIIIII! Uma honra ter acompanhado de perto nesses últimos 12 anos cada vitória dessa sua linda vida! Você é nosso orgulhoooooo! Vamo pra mais 40 porque a vida tá só começando e existem milhões de pessoas que vibram amor pela sua existência! E você é amor purinho! Obrigada por existir e ser o melhor amigo/parceiro que Deus me deu! Te amoooooooooooo! Ps. Não estamos fisicamente na comemoração de hoje com você e Liliu, mas nossos corações estão aí!", escreveu ela.