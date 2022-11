Fernanda Souza surge em foto rara com a namorada, Eduarda Porto

Fernanda Souza exibe o sorrisão ao posar com a namorada, Eduarda Porto, e a amiga Mariah de Moraes

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 13h57

A atriz e apresentadora Fernanda Souza encantou seus fãs ao surgir em uma nova foto com sua namorada, Eduarda Porto. As duas vivem um relacionamento discreto e longe das redes sociais. Porém, elas abriram uma exceção ao posarem ao lado da amiga Mariah de Moraes.

As três apareceram juntas e sorridentes em uma foto compartilhada por Mariah para celebrar a amizade delas. Na legenda, ela disse: "Meus Deus, como é bom ter amigas. Como preciso delas. Vários “sim’s” a mim mesma foram dados e todos me levaram até vocês. Vários “não’s” também. Agir e renunciar, da mais elevada e consciente maneira sempre traz pra gente o que é realmente nosso. Confiando no Mistério. O amor tem disso. Força de expansão. Sou grata e é tão bom. Viva a magia da vida. Penso em nós e só vejo milagre. Amo vocês! Sou completamente louca pra vocês! É assim".

Vale lembrar que Fernanda Souza e Eduarda Porto assumiram o namoro publicamente em abril deste ano, quando a artista mostrou uma foto delas juntas nas redes sociais. Este é o primeiro relação que Fernanda assume após o fim do casamento com o cantor Thiaguinho.

Veja a foto de Fernanda Souza com a namorada e a amiga: