De biquíni, Angélica exibe pernas e chama a atenção com detalhe: ''Pinta pra jogo''

Apresentadora Angélica esbanjou pernas torneadas ao renovar o bronzeado e chamou a atenção com sua pinta

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 10h46

A apresentadora Angélica (48) mostrou em seus stories no Instagram como curtiu seu domingo, 20, de sol em sua mansão.

Usando um biquíni verde, a loira exibiu suas pernas torneadas enquanto renovava o bronzeado deitada em uma cadeira e admirando a paisagem cheia de árvores do local.

Ao publicar o clique apenas da parte de baixo de seu corpo, a esposa de Luciano Huck (50) chamou a atenção ao exibir sua famosa pinta com pelinhos loiros.

"Colocando a pinta para jogo", escreveu Angélica ao esbanjar seu corpaço torneado enquanto tomava sol plenamente em sua casa no Rio de Janeiro.

Ainda recentemente, a apresentadora impressionou ao mostrar sua barriga sarada em selfies no espelho de seu lar. Usando um look fitness, a famosa deu um show de boa forma com muito estilo.

Veja a foto de Angélica tomando sol:

Angélica faz revelações sobre saída da Globo após projetos barrados

A apresentadora Angélica comentou sobre sua saída da Globo após seu último programa na emissora, o Simples Assim, em 2020. Durante sua participação no videocast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira fez revelações surpreendentes sobre a sua vida íntima, como o relacionamento com César Filho (61), e até sobre o fim de seu contrato com a Globo após 24 anos na empresa.

"Começaram a mudar as coisas e comecei a não me encaixar em alguns projetos, em outros que eles queriam de mim o que eu queria deles, ficou um casamento sem graça... Estrelas acabou... tava nessa onda de fazer algo mais voltado pra outro tema e ninguém comprou muito essa ideia", contou o que aconteceu na época.

