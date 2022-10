Aos 48 anos, Angélica exibe barriguinha em look fitness colado e choca: ''É musa''

Apresentadora Angélica impressionou ao ostentar abdômen reto em fotos no espelho usando roupa de ginástica

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 12h27

A apresentadora Angélica (48) deu um show de boa forma em sua rede social nesta quarta-feira, 26, ao compartilhar fotos ao lado de seu mais novo cachorrinho e de sua cachorrinha Gringa.

Usando um look fitness, composto por top e calça de ginástica justinha, a loira deixou suas curvas sequinhas à mostra e mostrou ser dona de um abdômen sarado.

"Parcerias de treino", mostrou a esposa de Luciano Huck (50) as selfies fofas com seus pets em um corredor de sua mansão.

Ao esbanjar seu corpaço treinado na roupa de treino, a famosa logo recebeu uma chuva de elogios dos internautas. "Mulher linda", admiraram os fãs. "Nunca erra", disseram outros. "É musa", definiram os internautas.

Ainda nos últimos dias, Angélica ficou chocada com a barriga sarada de Grazi Massafera (40). Treinando juntas, a apresentadora mostrou espanto com a boa forma impecável da amiga.

Veja as fotos de Angélica de look fitness:

Angélica faz revelações sobre saída da Globo após projetos barrados

A apresentadora Angélica comentou sobre sua saída da Globo após seu último programa na emissora, o Simples Assim, em 2020. Durante sua participação no videocast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira fez revelações surpreendentes sobre a sua vida íntima, como o relacionamento com César Filho (61), e até sobre o fim de seu contrato com a Globo após 24 anos na empresa.

"Começaram a mudar as coisas e comecei a não me encaixar em alguns projetos, em outros que eles queriam de mim o que eu queria deles, ficou um casamento sem graça... Estrelas acabou... tava nessa onda de fazer algo mais voltado pra outro tema e ninguém comprou muito essa ideia",contou o que aconteceu na época.

