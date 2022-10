Grazi Massafera exibe abdômen sarado em foto e Angélica se impressiona: ''Tanque''

Grazi Massafera e Angélica treinaram juntas com o personal Chico Salgado e posaram para uma foto super divertida

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 15h26

Nesta quinta-feira, 20, foi dia de treino em dupla com Grazi Massafera (40) e Angélica (48). Mais uma vez, as amigas se reuniram para os exercícios com Chico Salgado e impressionaram os seguidores com o shape.

No perfil do Instagram, o personal dos famosos posou com as duas e Grazi roubou a cena ao exibir o abdômen sarado.

"Dona @massafera acabou de desenvolver um "TANQUE” que só lava roupa limpa, nada de roupa suja por aqui!! A @angelicaksy aprovou o tanque da amiga", brincou ele na legenda da publicação.

E claro que os admiradores também babaram no corpaço da atriz. "Corpão meta da minha vida", "Só não tenho um igual porque não tenho Chico como personal", "A Grazi tá maravilhosa", "Quero essa receita", dispararam eles.

GRAZI MASSAFERA POSA NA ACADEMIA E CORPÃO SURPREENDE

Grazi Massafera (40) impressionou os seguidores ao compartilhar uma foto na academia. A atriz ostentou o corpaço no registro e arrancou elogios. De shortinhos e top, a musa fitness exibiu os pernões e o abdômen sarado no clique feito pelo personal, Chico Salgado. "Meu amigo Chico disse: olha pra cá que a luz tá boa", escreveu ela nos stories.

"Deusa, poderosa, maravilhosa", disparou uma seguidora; "Bela com força, literalmente", declarou outra; "A mais linda do mundo", comentou uma terceira.

