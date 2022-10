Grazi Massafera ostenta pernões e abdômen sarados em foto na academia: ''Musa''

A atriz Grazi Massafera compartilhou uma foto no treino e deixou os seguidores babando com o corpaço

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 14h31

Grazi Massafera (40) impressionou os seguidores nesta quinta-feira, 13, ao compartilhar uma foto na academia. A atriz ostentou o corpaço no registro e arrancou elogios.

De shortinhos e top, a musa fitness exibiu os pernões e o abdômen sarado no clique feito pelo personal, Chico Salgado. "Meu amigo Chico disse: olha pra cá que a luz tá boa", escreveu ela nos stories.

Exibindo toda a sua beleza natural, a artista recebeu uma chuva de elogios dos internautas.

"Deusa, poderosa, maravilhosa", disparou uma seguidora; "Bela com força, literalmente", declarou outra; "A mais linda do mundo", comentou uma terceira.

Recentemente, Grazi Massafera deixou os fãs enlouquecidos nas redes sociais na noite de na estreia da nova novela da Globo, Travessia! A artista foi um dos assuntos mais comentados no primeiro capítulo do folhetim de Gloria Perez (73) por sua atuação como Débora. A personagem da famosa, que é mãe do papel de Jade Picon (21) faleceu em um acidente de carro logo no primeiro episódio.

GRAZI MASSAFERA FALA DE TRAVESSIA E LEMBRA CONSELHO QUE DEU PARA JADE PICON

A atriz Grazi Massafera (40) participou de entrevista no programa Encontro após a estreia da nova novela das nove da Globo, Travessia! Em bate-papo com Patrícia Poeta, Manoel Soares e Tati Machado, a artista comentou sobre as gravações e a repercussão de sua personagem, Débora, que faleceu em acidente de carro no primeiro capítulo e é mãe de Chiara, interpretada por Jade Picon (21) em sua estreia como atriz.

