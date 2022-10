Grazi Massafera fala de 'Travessia' e conta que deu conselhos para Jade Picon: ''Vai arrebentar''

Atriz Grazi Massafera diz que ligou para Jade Picon, que fará sua estreia como atriz em 'Travessia', e revela detalhes da conversa

A atriz Grazi Massafera (40) participou de entrevista no programa Encontro nesta terça-feira, 11, após a estreia da nova novela das nove da Globo, Travessia!

Em bate-papo com Patrícia Poeta, Manoel Soares e Tati Machado, a artista comentou sobre as gravações e a repercussão de sua personagem, Débora, que faleceu em acidente de carro no primeiro capítulo e é mãe de Chiara, interpretada por Jade Picon (21) em sua estreia como atriz.

"Foi incrível! Tinha o sonho de trabalhar com a Glória [Perez] e três anos sem trabalhar. Fiz 'Bonsucesso' e agora voltar com essa personagem relâmpago. Dá um frio na barriga tão gostoso, estou tão feliz com a repercussão. Tenho muita gratidão pelo carinho e por voltar na casa fazendo uma personagem tão intensa, a chave de uma trama tão importante para a novela, muita responsabilidade", celebrou a loira.

"Feliz com meu desempenho. Pela primeira vez, começo a ter ainda mais prazer trabalhando como atriz, venho tendo mais maturidade e, por isso, mais prazer também", acrescentou.

Grazi afirmou que não chegou a gravar com Jade, já que sua participação foi breve, mas contou que ligou para a jovem: "Liguei para ela quando soube, fizemos um encontro aqui em casa. Quase não encontrei gravando porque, como vocês viram, a Débora morre antes, não temos cenas juntas."

Em seguida, a famosa disse que fez pela também ex-BBB o que queria que tivessem feito por ela na época em que deu início à carreira de atriz. "Foi uma delícia conversar com ela e poder sentir novamente aquela sensação de recomeço no lugar dela que é tão bom esse frescor e, ao mesmo tempo, um nervoso tão grande. Tem a expectativa, haters. E fazer por ela algo que eu queria que tivessem feito por mim. Tenho certeza que ela vai arrebentar... Acolher, falar algumas realidades da rotina das gravações e estar disponível."

Grazi, que no começo da carreira, sofreu com ataques, também falou sobre a nova fase na carreira e na vida. "Amor-próprio, autoestima, o que venho buscando, comecei como miss, então falar sobre beleza exterior sempre foi uma coisa que nunca achei tanto assim, mas eu ouvia. De repente vi que isso não fazia tanto sentido para o tipo de pessoa que queria me tornar. Sei que abre portas, tenho noção, sempre sou a primeira da fila por esse quesito, mas não é o suficiente, quero me tornar algo além. Essa busca por conhecimento, estudo, consciência veio me transformando. Como atriz fui me apaixonando pela profissão, achava que eu não tinha nem competência para ser atriz. Continuo nessa busca. Minhas escolhas mudaram muito."

