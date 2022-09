Angelica treina com Grazi Massafera, Carolina Dieckmann e Ingrid Guimarães: ''Família reunida''

As amigas Angelica, Grazi Massafera, Carolina Dieckmann e Ingrid Guimarães se divertiram enquanto treinavam juntas

A manhã desta terça-feira, 6, começou bem animada para Angelica (48)! A apresentadora treinou com as amigas Grazi Massafera (40), Carolina Dieckmann (43) e Ingrid Guimarães (50) na academia e fez questão de dividir o momento com os seguidores.

As artistas foram orientadas pelo personal trainer dos famosos, Chico Salgado. Nas imagens, elas aparecem sorridente após alguns exercícios.

"A família está reunida! Todo mundo espontaneamente parou de falar na hora que eu comecei a gravar", disse ela, aos risos. Grazi respondeu: "A gente foi proibida de falar!". Ingrid complementou: "A gente ficou muda no meio da fofoca", brincaram elas.

Angelica, Grazi, Carol e Ingrid estão acostumadas a dividirem a academia uma com as outras, e sempre que conseguem gravam os treinos e posam juntas para fotos.

Luciano Huckganhou uma linda homenagem de sua família ao completar mais um ano de vida. O apresentador da TV Globo completou 51 anos. Em seu perfil no Instagram, Angélica(48) mostrou para os seguidores um vídeo que ela e os filhos gravaram para o aniversariante. No registro, apresentadora colocou várias fotos de momentos especiais de Huck com a família, e em seguida, ela e os três herdeiros, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9), se declararam para ele.

