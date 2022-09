Luciano Huck completa 51 anos e ganha linda homenagem de Angélica e dos filhos

Angélica, Joaquim, Benício e Eva gravaram um vídeo homenageando Luciano Huck, que completou mais um ano de vida neste sábado, 3

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 13h51

Luciano Huckganhou uma linda homenagem de sua família ao completar mais um ano de vida. O apresentador da TV Globo completou 51 anos neste sábado, 3.

Em seu perfil no Instagram, Angélica(48) mostrou para os seguidores um vídeo que ela e os filhos gravaram para o aniversariante. No registro, apresentadora colocou várias fotos de momentos especiais de Huck com a família, e em seguida, ela e os três herdeiros, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9), se declararam para ele.

"A gente quer sempre comemorar a sua vida, a sua existência, porque você merece todas as comemorações... porque a gente quer ver você sempre muito feliz..." afirmou a loira em um trecho da declaração. Em seguida os filhos também falaram. "Pai, parabéns! Feliz aniversário, que a vida siga te iluminando e trazendo coisas muitas coisas boas... Te amo", disse o primogênito.

Depois foi a vez de Benício homenagear Huck."Oi pai, estou aqui para te dar os parabéns. Feliz aniversário, tudo de bom. Te amo muito", disse o menino. Em seguida, Eva também se declarou para o pai. "Oi papai, tenha um ótimo aniversário e eu te amo. Você é o melhor papai do mundo inteiro", afirmou a caçula.

Na legenda do video, Angélica deixou outra linda homenagem para o marido. "Hoje é dia de celebrar mais um ano de vida. São tantas aventuras e momentos especiais que temos juntos. Celebrar a vida ao seu lado é incrível. Eu, nossos filhos, nossa família, amamos você. Feliz vida, muita luz e sucesso na sua caminhada. São muito mais de 51 motivos para sorrirmos hoje e sempre! Feliz dia!!!! #BdayLuciano51", escreveu ela.

Confira a homenagem de Angélica e dos filhos para Luciano Huck:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!