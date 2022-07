Angélica relembra namoro com César Filho: ''Perdi minha virgindade''

Apresentadora Angélica falou sobre namoro de sete anos com César Filho

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 08h00

A apresentadora Angélica (48) fez revelações sobre seu relacionamento de sete anos com o comunicador César Filho (61).

Ao participar do podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), o Quem Pode, Pod, a loira relembrou o namoro que teve aos 15 anos com o apresentador que na época tinha 28.

"Primeiro namoro sério foi com 15, eu tinha 15 e ele tinha 28, perdi minha virgindade com 17, foi um namoro longo pela falta de namoro, ele foi um super namorado, eu não tinha tempo, ele ia nos shows pra me ver", comentou um pouco como foi a relação.

Angélica fez questão de ressaltar como César Filho foi um namorado compreensivo e bem companheiro. "Ele foi muito importante na minha vida, ele segurou uma onda também, porque era uma adolescente famosa que não tinha tempo pra nada, era um amigo, eu não tinha muitos amigos, foi uma pessoa fundamental no meu início de carreira", disse a esposa de Luciano Huck (50).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica fala sobre angústia da filha seguir seu caminho

Também durante o bate-papo com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Angélica comentou sobre a filha, Eva Huck (9), querer ser artista.

Sincera, a apresentadora comentou que tem angústia em pensar na herdeira seguindo um caminho artístico semelhante ao seu.