Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico: ''Muita angústia''

Apresentadora Angélica abriu o jogo sobre Eva Huck seguir um caminho artístico como o seu

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 07h39

A apresentadora Angélica (48) falou sobre a filha, Eva Huck (9), seguir um caminho artístico como ela teve desde o início de sua vida.

Em uma conversa sincera no podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira comentou sobre a caçula ser a mais aparecida dos filhos e gostar dos holofotes.

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A famosa falou mais sobre o medo da herdeira ser famosa. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

Contudo, a esposa de Luciano Huck (50) não se mostrou totalmente contra a ideia da garota ser artista. "Por outro lado, se for a história dela, porque a gente vai na onda dela, a gente segurou por um tempinho, ela é aparecida, ela gosta, ela fala que quer ser atriz na Broadway, ela quer atuar, cantar e dançar, a gente brinca que eu pari uma Claudia Raia", falou.

Eva Huck brilha no palco do Domingão

Nas últimas semanas, na final do Dança dos Famosos, Eva Huck brilhou ao dançar com o pai no palco do Domingão. Na ocasião, Angélica se emocionou ao presenciar o momento.