Angélica faz revelações sobre saída da Globo após projetos barrados: ''Tive raiva''

A apresentadora Angélica comentou o que aconteceu para sair da Globo após 24 anos

13/07/2022

A apresentadora Angélica (48) comentou sobre sua saída da Globo após seu último programa na emissora, o Simples Assim, em 2020. Durante sua participação no videocast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira fez revelações surpreendentes sobre a sua vida íntima, como o relacionamento com César Filho (61), e até sobre o fim de seu contrato com a Globo após 24 anos na empresa.

"Começaram a mudar as coisas e comecei a não me encaixar em alguns projetos, em outros que eles queriam de mim o que eu queria deles, ficou um casamento sem graça... Estrelas acabou... tava nessa onda de fazer algo mais voltado pra outro tema e ninguém comprou muito essa ideia", contou o que aconteceu na época.

Angélica deu mais detalhes de como as coisas aconteceram. "Meu contrato acabou, fiz o projeto pro Simples Assim, então assim foi acabando, quando foi já tinha saído. Hoje acho que foi bem legal, porque foi indo aos poucos, foi tudo maravilhoso, até pessoas que na época eu tive raiva, porque não aceitaram o projeto, hoje eu agradeço, mando flores, porque foi legal", explicou.

Atualmente, a famosa vê tudo o que ocorreu de forma positiva. "Porque a gente tem costume de se acomodar nos lugares, é muito ruim se acomodar aos 40 anos, você tem que se desafiar, se esses projetos tivessem sido aprovados não teria me libertado, foi tudo do jeito que tinha que ser, tenho muita gratidão, muito amor, mas não deixei muitos laços porque as pessoas que fizeram parte da minha história não estão mais lá", disse sobre não sentir falta.

Angélica faz revelações sobre a vida íntima

Ainda durante o videocast, Quem Pode, Pod, Angélica falou sobre ter angústia da filha, Eva Huck (9), seguir o caminho artístico assim como o dela.

Além de ter revelado quando perdeu sua virgindade, a esposa de Luciano Huck (50) acabou contando que Fernanda Paes Leme ficou com um cantor durante o seu casamento com o apresentador há 18 anos atrás.