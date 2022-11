Aos 80 anos, Susana Vieira escandaliza ao apostar em vestido com fenda na virilha: ''Maravilhosa''

Atriz Susana Vieira impressionou ao ostentar corpaço em look com abertura até o limite na perna

A atriz Susana Vieira (80) compartilhou uma foto arrasadora em sua rede social neste domingo, 27. Usando um look ousado, a famosa deu o que falar e roubou a cena ao ostentar seu corpaço na roupa de modelo aberto.

No registro publicado pela artista, ela apareceu ostentando seu pernão em um vestido branco com fenda acima da perna e chamou a atenção.

"Pensamentos positivos para a semana que se inicia!", escreveu Susana Vieira na legenda do clique cheio de atitude e estilo.

Não demorou para os comentários se encherem de elogios para a famosa. "Maravilhosa", admirou Claudia Raia (55). "Gente, que escândalo de linda", exclamou um fã.

Ainda nas últimas semanas, a atriz roubou a cena na gravação da vinheta de fim de ano da Globo ao apostar em um vestidinho curto todo brilhante.

Susana Vieira arrasa com vestido com fenda; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Susana Vieira vence doença e volta para casa para seu aniversário

Nos últimos meses, Susana Vieira foi hospitalizada por 10 dias. A internação da artista aconteceu no início do mês após ela sentir as sequelas da covid-19, doença que havia contraído no dia 12 de julho. "Estou bem. O COVID deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada", disse a atriz ao Jornal Extra o que aconteceu.

Após receber alta, a famosa comemorou seu retorno para casa com um café da manhã especial em seu quarto. "Bom dia meus amores olha que felicidade após dez dias de internação tomando café da manhã", apareceu em uma mesa de seu quarto na companhia de seus quatro cachorros, da raça Yorkshire.

