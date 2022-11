Aos 80 anos, Susana Vieira rouba a cena com vestidinho curto brilhante: ''Maravilhosa''

Atriz Susana Vieira apostou em look nada discreto para gravação na Globo e chamou a atenção

A atriz Susana Vieira (80) caprichou na produção para participar da gravação da vinheta de fim de ano da Globo. Nesta quinta-feira, 10, a famosa compartilhou os bastidores do momento especial com os colegas na emissora e roubou a cena com seu look.

Nos registros publicados pela artista, ela apareceu deslumbrante usando um vestido curtinho brilhante e se destacou em meio às beldades globais.

"Hoje é um novo dia. Gravação da Chamada de fim de ano da TV Globo com amigos queridos", exibiu os cliques com os amigos.

Nos comentários, os internautas logo encheram a atriz de muitos elogios ao verem o look arrasador escolhido por ela para a ocasião. "Linda de viver", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos meses, Susana Vieira impressionou ao apostar em um vestido vermelho para celebrar a chegada de seus 80 anos. Com uma festa em casa, a famosa soprou as velinhas ao lado de amigos queridos e familiares.

Susana Vieira vence doença e volta para casa para seu aniversário

Nos últimos meses, Susana Vieira foi hospitalizada por 10 dias. A internação da artista aconteceu no início do mês após ela sentir as sequelas da covid-19, doença que havia contraído no dia 12 de julho. "Estou bem. O COVID deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada", disse a atriz ao Jornal Extra o que aconteceu.

Após receber alta, a famosa comemorou seu retorno para casa com um café da manhã especial em seu quarto. "Bom dia meus amores olha que felicidade após dez dias de internação tomando café da manhã", apareceu em uma mesa de seu quarto na companhia de seus quatro cachorros, da raça Yorkshire.

