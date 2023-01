Andressa Suita dispensa os filtros e exibe beleza natural: "Você não precisa de maquiagem!”

A modelo Andressa Suita encantou os fãs ao posar sem retoques com o rosto natural

Na manhã desta quarta-feira,11, a modeloAndressa Suita (34) dispensou os filtros e provou mais uma vez que não precisa de retoques para ser maravilhosa.

Em sua conta no Instagram, a mulher deGusttavo Lima (33) deixou os fãs boquiabertos ao compartilhar uma selfie onde aparece iluminada pelo sol da manhã exibindo toda a sua beleza natural. "Bom dia! Mood de hoje, natural. Vitamina D", escreveu ela na legenda da publicação.

Ao verem o clique rapidamente os fãs elogiaram: "A foto mais linda de todas!!", disse um internauta. "Gatissimaaa", falou outra. "Entenda que você não precisa de maquiagem querida. Uma boneca!", escreveu uma terceira.

E, é claro que Gusttavo não ficou de fora e elogiou a beleza da amada colocando vários emojis apaixonados nos comentários.

Recentemente, Andressa Suita deixou os seguidores babando ao exibir mais uma produção impecável nas redes sociais.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANDRESSA SUITA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

AMOR!

A modelo Andressa Suita deixou os seguidores babando ao compartilhar a produção impecável e combinando com o marido, Gusttavo Lima!

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital exibiu o look escolhido para show do cantor. A loira surgiu deslumbrante ao apostar em um vestido vermelho curtinho de mangas longas e bufantes, deixando suas pernas torneadas à mostra.