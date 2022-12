Poderosa, Andressa Suita posa de vestido rosa e brinca: ''Toda trabalhada no embrulho de presente''

Modelo Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, exibe look pink curtinho com laço enorme e coleciona elogios dos seguidores

A modelo Andressa Suita (34) deixou os seguidores babando ao exibir mais uma produção impecável nas redes sociais na noite de quinta-feira, 22!

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de registros mostrando o look todo pink. Nas imagens, a mulher de Gusttavo Lima (33), com quem tem dois filhos, Gabriel (5) e Samuel (4), apareceu com um vestido rosa brilhante, com um laço enorme na frente.

Ao compartilhar as imagens, em que posou deslumbrante toda produzida, a loira brincou que parecia um embrulho de presente. Com os cabelos soltos, ela apostou no carão nos cliques de ensaio e completou o visual com uma sandália de salto com amarração nas pernas da mesma cor.

"Toda trabalhada no embrulho de presente…", brincou Andressa Suita ao legendar a postagem.

Nos comentários, os fãs enalteceram a beleza da gata. "Deusaaaaa", "O embrulho de natal que só o @gusttavolima tem!", "Zero defeitos", "Dona da beleza", "Eu não tenho palavras para descrever o quão bonita você é", "Perfeita ainda é pouco! Você é linda demais, Andressa", disseram os admiradores.

Confira o look de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita combina look com Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita deixou os seguidores babando ao compartilhar a produção impecável e combinando com o marido, Gusttavo Lima!

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital exibiu o look escolhido para show do cantor. A loira surgiu deslumbrante ao apostar em um vestido vermelho curtinho de mangas longas e bufantes, deixando suas pernas torneadas à mostra. Trocando olhares apaixonados, os dois surgiram sorridentes e de mãos dadas. O embaixador escolheu um terno vermelho e camisa da mesma cor. "Com meu amor", disse Andressa, recebendo elogios dos internautas.

