De vestido curtinho, Andressa Suita combina look com Gusttavo Lima: ''Com meu amor''

Modelo Andressa Suita surge deslumbrante com vestido vermelho de mangas bufantes ao lado do marido, Gusttavo Lima, para show

A modelo Andressa Suita (34) deixou os seguidores babando ao compartilhar a produção impecável e combinando com o marido, Gusttavo Lima (33)!

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital exibiu o look escolhido para show do cantor. A loira surgiu deslumbrante ao apostar em um vestido vermelho curtinho de mangas longas e bufantes, deixando suas pernas torneadas à mostra.

Trocando olhares apaixonados, os dois surgiram sorridentes e de mãos dadas. O embaixador escolheu um terno vermelho e camisa da mesma cor. "Com meu amor", disse Andressa Suita ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios ao casalzão. "O casal de milhões!", "Tenha alguém que te olhe como a Andressa olha para o Gusttavo!", "Lindos demais", "Que Deus os abençoe", "Perfeitos", "O casal mais bonito de todo Instagram", "Melhor casal", destacaram os seguidores.

Confira os looks do casal Andressa Suita e Gusttavo Lima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita impressiona ao postar fotos com a mãe

A modelo Andressa Suita encantou ao compartilhar fotos com a mãe, Suely Suita (60). Recentemente, a famosa comemorou o aniversário da mãe e chamou a atenção ao compartilhar fotos inéditas ao lado dela. Isso porque, a esposa de Gusttavo Lima mostrou que é bem parecida com Suely.

Nos registros do passado e mais atuais, a semelhança entre as duas foi logo percebida por vários seguidores da artista. "Hoje é aniversário dela… de uma mulher inspiradora, forte, guerreira… Mulher de tanta garra… quanto orgulho eu tenho de você mãe! Obrigada por tudoooo! Parabéns pelos seus 60 anos! Mãe, pera ae… 60 anos?! Que issoooo em?! Que mulher! Te amooo", declarou-se Andressa Suita espantada com a idade de Suely.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!