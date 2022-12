Andressa Suita impressiona ao compartilhar fotos com a mãe: ''A cara dela''

Modelo Andressa Suita compartilhou fotos parabenizando a mãe pelos 60 anos e chamou a atenção com semelhança

A modelo e influenciadora Andressa Suita (34) encantou ao compartilhar fotos com a mãe, Suely Suita (60). Nesta quinta-feira, 08, a famosa comemorou o aniversário da mãe e chamou a atenção ao compartilhar fotos inéditas ao lado dela.

Isso porque, a esposa de Gusttavo Lima (33) mostrou que é bem parecida com Suely. Nos registros do passado e mais atuais, a semelhança entre as duas foi logo percebida por vários seguidores da artista.

"Hoje é aniversário dela… de uma mulher inspiradora, forte, guerreira… Mulher de tanta garra… quanto orgulho eu tenho de você mãe! Obrigada por tudoooo! Parabéns pelos seus 60 anos! Mãe, pera ae… 60 anos?! Que issoooo em?! Que mulher! Te amooo", declarou-se Andressa Suita espantada com a idade de Suely.

Nos comentários da publicação, os internautas logo celebraram a data e notaram a semelhança entre elas. "Você é a cara dela! Lindas", admiraram os fãs. "60 anos? Linda demais", exclamaram outros a verem a jovialidade da mãe da modelo.

Andressa Suita desmente Simaria publicamente: "Você só pode estar zoando!"

Recentemente, a esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, gerou polêmica nas redes sociais ao desmentir publicamente a fala de Simaria (40) durante uma entrevista que ela deu ao Podcats.

Ao longo do bate-papo, a sertaneja foi questionada sobre o motivo de não seguir Gusttavo Lima no Instagram e prontamente respondeu dizendo que a sua amizade com o cantor chegou ao fim devido aos conselhos amorosos que ela teria dado para Andressa durante o período de separação do casal.

“Não sei porque Gusttavo parou de me seguir, não faço ideia, mas, se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Eu era muito amiga da Andressa e, quando Andressa vem me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu ou eu perguntei para ela sobre o que aconteceu, eu digo para ela: ‘é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que tem… Quer continuar? Continua’. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais… Pode ter sido isso”, explicou.

Indignada com a declaração de Simaria, Andressa não ficou quieta e rebateu. “Amada?! Eu te liguei para pedir conselhos? Você só pode estar zoando, não é?”, rebateu Andressa Suita.

