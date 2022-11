Andressa Suita desmente Simaria publicamente: "Você só pode estar zoando!"

Andressa Suita desmente Simaria, e nega ter recebido conselhos amorosos dela durante crise no casamento com Gusttavo Lima

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 18h43

EITA! Na manhã desta quarta-feira, a esposa de Gusttavo Lima (33), Andressa Suita (34), gerou polêmica nas redes sociais ao desmentir publicamente a fala de Simaria (40) durante uma entrevista que ela deu ao Podcats, no último dia 08.

Ao longo do bate-papo, a sertaneja foi questionada sobre o motivo de não seguir Gusttavo Lima no Instagram e prontamente respondeu dizendo que a sua amizade com o cantor chegou ao fim devido aos conselhos amorosos que ela teria dado para Andressa durante o período de separação do casal.

“Não sei porque Gusttavo parou de me seguir, não faço ideia, mas, se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Eu era muito amiga da Andressa e, quando Andressa vem me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu ou eu perguntei para ela sobre o que aconteceu, eu digo para ela: ‘é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que tem… Quer continuar? Continua’. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais… Pode ter sido isso”, explicou.

Indignada com a declaração de Simaria, Andressa não ficou quieta e rebateu. “Amada?! Eu te liguei para pedir conselhos? Você só pode estar zoando, não é?”, rebateu Andressa Suita.

VEJA O PRONUNCIAMENTO DE ANDRESSA SUITA: