Simaria se pronuncia sobre boato de ter se apaixonado pelo cunhado: "Me respeite"

Simaria falou sobre o boato em entrevista ao podcast PodCats; a sertaneja é irmã da também cantora, Simone Mendes

A cantora Simaria (40) se pronunciou nesta terça-feira, 08, sobre o boato de que ela teria se apaixonado por Kaká Diniz (37), marido da irmã, Simone (38) e que isto teria sido o motivo da crise na dupla sertaneja, pouco antes das duas terem anunciado carreira solo.

Além de negar o boato, ela xingou quem o repassou. "Teve um, que não soube nem mentir, que foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido de irmã. Vão tomar no ****** de vocês", rebateu ela em entrevista ao podcast Podcats, apresentado por Camila Loures (27) e Lucas Guimarães (26). "Quem acreditou é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda. Como é que pode? Em que nível de cultura nós estamos?", completou.

Simaria também negou que teria vivido um romance com DJ Ivis após a sua separação do espanhol Vicente Escrig (41), com quem foi casada por 14 anos e teve dois filhos, Giovanna (10) e Pawel (07).

"Eu não fiquei com ninguém. Fiquei uns oito meses separada dele, dentro de casa, e ninguém me tocou. Foi uma decisão minha, eu precisava olhar quem era a Simaria de verdade. Meu corpo é sagrado. Quem me conhece sabe que eu nunca fui uma menina de sair ficando com um ou com outro", explicou. Solteira, a cantora ainda disse "Me respeite, Brasil. Respeite minha história, meu caráter".

Durante o papo, a cantora também reforçou o motivo do término de seu casamento. "Ele deixou o ouro escorrer pelas mãos, tinha tudo, mas não soube cuidar. Nem para me meter um chifre para eu sair com um bocado de seguidores", brincou.

