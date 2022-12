Gusttavo Lima ganha presente curioso de fã durante show e tem reação inusitada

Cantor sertanejo Gusttavo Lima recebeu um pacote de granola durante show em Anápolis, em Goiás

Nesta última sexta-feira, 23, o cantor Gusttavo Lima (33), recebeu um presente para lá de inusitado durante um show na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Enquanto se apresentava no seu especial “Embaixador in Anápolis”, o artista foi surpreendido por um pacote de granola, arremessado ao palco por uma fã.

Quando percebeu o presente, Gusttavo pegou o pacote e prosseguiu a cantar com a granola na mão. O cantor ainda fez questão de agradecer: “Obrigado pela granola, valeu pela granola”, disse o artista, agradecendo para sua fã.

Denise Kelly, empresária e moradora da cidade de Anápolis, disse que tentou acenar para os artistas muitas vezes segurando a sacola de granolas antes de jogar no palco, mas que ele não pegou. Então, ela teve a ideia de jogar.

“Minha reação foi de: ‘Não estou acreditando’. Me bateu uma tremedeira. A minha expectativa era de dar certo de entregar e ele ter a curiosidade de experimentar. Foi surreal. Sou muito fã dele”, comentou ela.

Veja o momento em que Gusttavo Lima pega a sacola de granolas arremessadas ao palco por uma fã durante seu show:

O Gusttavo Lima ganhou um presente digamos que bem inusitado, hein? 🤣😂 pic.twitter.com/TgOdH5Jj9i — Pop Waves (@portalpopwaves) December 26, 2022

