Ana Paula Siebert atualiza look de alfaiataria com aplicações e visual divide opiniões; veja

Ana Paula Siebert posou com visual sofisticado, mas com um toque diferenciado e cheio de personalidade

Ana Paula Siebert não economiza exuberância na hora de se vestir. Com o passar dos anos, a influenciadora estreitou o relacionamento com a moda e se tornou referência em diversas frentes. Adepta – e entusiasta – dos tons mais quentes, como rosa, a empresária capricha na hora de eleger os acessórios.

Outra característica queridinha de Ana Paula são as peças de alfaiataria. Em seu perfil no Instagram, a mulher de Roberto Justus compartilhou uma sequência de fotos em que aparece usando um cropped, de R$ 798, que possui um corte inspirado na tendência dos corsets, dando um caimento mais estruturado.

O decote é arredondado, com alças finas, costura em lastex, fecho em zíper nas costas e recorte em formato de coração na parte da frente. Ana Paula apostou ainda em blazer com uma modelagem reta e alongada, lapela tipo smoking, além de aplicações em flores 3D na altura do quadril, que custa 2.398.

Ana Paula arrematou a produção com calça reta com bolsos faca, dando um caimento encorpado e elegante, e fecho por botão, que pode ser encontrada por R$ 1.428 no site da marca Charth, assim como as outras peças. "As aplicações de flores estão super em alta e ficam ainda mais elegantes no conjunto off white, né?!?", escreveu a mãe da pequena Vicky, de 3 anos, na legenda da publicação.

Look de Ana Paula Siebert divide web

O look de Ana Paula Siebert não agradou todo mundo e a loira recebeu elogios e críticas da web. "Não gostei das aplicações de flores. Sem, com certeza ficaria mais lindo", opinou uma. "A rosa deu ar de breguice", concordou outra. "Esse blazer é um sonho de tão lindo", afirmou uma terceira. "Uau! Sempre lançando tendências", apontou um.

"Será que existe um look que fica feio nesta mulher? Simplesmente perfeita", babou uma. "O que eu mais gostei foi essa aplicação da flor no blazer: linda e original!", destacou outra. "Musa master! Produção incrível", acrescentou mais um.