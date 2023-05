Ana Paula Siebert abre o jogo sobre vida financeira com Roberto Justus: “Me preocupo bastante”

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert abriu o coração nas redes sociais e desabafou sobre suas responsabilidades financeiras

A influenciadora digital Ana Paula Siebert (35) resolveu abrir detalhes de sua vida financeira em suas redes sociais nesta terça-feira, 23, após receber uma pergunta inusitada de um fã. A esposa do apresentador Roberto Justus (68) revelou que ainda tem muitos boletos e abriu o coração sobre a sua preocupação com dinheiro.

O assunto surgiu quando Ana Paula abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e um fã disparou: “Como é ser rica? Sem se preocupar com o boleto?”, ele indagou. A loira rebateu o comentário e desabafou: “Não sei de onde as pessoas tiram isso. Eu me preocupo bastante com meus boletos. Sou mega organizada financeiramente”, ela iniciou.

Ana Paula revelou mais detalhes sobre a organização financeira de Justus: "Sempre gastei de acordo com o que ganho. Meu marido é igual, extremamente pé no chão e faz contas de tudo. Sem contar que, quando você tem uma boa condição financeira você acaba ajudando as pessoas ao seu redor, e isso tem muito mais peso que um boleto”, ela contou.

A influenciadora ainda relembrou seu antigo salário: "Dinheiro ajuda, mas não é a solução de todos os problemas não... e eu estou bem longe de não me preocupar com as minhas contas. Eu já ganhei R$650,00 por mês como estagiária, mesmo assim me organizava. Hoje ganho o que nunca nem sonhei em ganhar.”, Ana Paula confessou.

Para finalizar, a loira contou que se preocupa com dinheiro: "Quanto mais você ganha, mais ve trabalha, menos você dorme e mais você se preocupa. (Falo pela minha experiência. Hoje eu conquistei muita coisa. Tenho MUITO trabalho, mas tenho mais dificuldade de dormir por exemplo, me sinto muito mais cansada, com um peso enorme em cima de mim”, Ana Paula desabafou.

Ana Paula Siebert abre o jogo sobre vida financeira com Roberto Justus - Reprodução/Instagram

