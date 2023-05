Com look apertadinho, Ana Paula Siebert marca corpão na academia

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert deixa curvas esculturais em evidência ao treinar pesado com calça coladinha

A influenciadora digital Ana Paula Siebert (35) deixou os fãs perplexos na última terça-feira, 23, ao aparecer pegando pesado em sua rotina de exercícios para manter a boa forma.

De top mínimo e calça legging coladíssima com detalhes em recortes, a esposa de Roberto Justus (68) chamou a atenção ao compartilhar um vídeo em que mostra em detalhes sua vida fitness.

Nas imagens gravadas em uma academia de luxo em São Paulo, ela surge realizando uma combinação de exercícios para os membros posteriores

"Resolvendo as coxinhas e os docinhos da festa", escreveu ela na legenda da gravação, se referindo a festinha de aniversário da filha, Vicky, que completou três anos recentemente.

No início da semana, Roberto Justus apareceu feliz da vida ao assistir uma apresentação da herdeira caçula na escola em que ela estuda em São Paulo. Orgulhoso, o empresário compartilhou nas redes sociais uma foto em família durante o evento. "Hoje na apresentação da escolinha!", declarou ele.

Leia também: Ana Paula Siebert baba por Vicky ao recordar gravidez e fãs pedem: ''Faz mais uns''

VEJA O STORY DE ANA PAULA SIEBERT:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert abre o jogo sobre vida financeira com Roberto Justus

Ana Paula Siebert resolveu abrir detalhes de sua vida financeira nas redes sociais após receber uma pergunta inusitada de um fã, ao ao abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram. “Como é ser rica? Sem se preocupar com o boleto?”, indagou uma fã.

Sem hesitar, a loira rebateu o comentário e desabafou: “Não sei de onde as pessoas tiram isso. Eu me preocupo bastante com meus boletos. Sou mega organizada financeiramente, sempre gastei de acordo com o que ganho. Meu marido é igual, extremamente pé no chão e faz contas de tudo. Sem contar que, quando você tem uma boa condição financeira você acaba ajudando as pessoas ao seu redor, e isso tem muito mais peso que um boleto”, iniciou ela.

"Dinheiro ajuda, mas não é a solução de todos os problemas não... e eu estou bem longe de não me preocupar com as minhas contas. Eu já ganhei R$650,00 por mês como estagiária, mesmo assim me organizava. Hoje ganho o que nunca nem sonhei em ganhar.”, Ana Paula confessou.