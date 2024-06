Viih Tube mostra Eliezer tentando se reaproximar de Lua: 'Momentinho dela'

Após Eliezer desabafar sobre 'afastamento' com Lua, Viih Tube mostra momento exclusivo deles sozinhos; a pequena está mais grudada na mãe

Nos últimos dias, o ex-BBB Eliezer desabafou sobre a filha dele com Viih Tube, a pequena Lua, de um ano, estar mais grudada na mãe e não querendo ficar tão próximo a ele. Diante da situação, o influenciador está tentando se reaproximar dela e a esposa mostrou como ele está fazendo isso.

Nesta quarta-feira, 12, a youtuber gravou o marido com a primogênita deles em uma aula de natação de bebês. Grávida, Viih Tube ficou só acompanhando fora da água enquanto o papai aproveitou o momento grudadinho da menina, que está mais próxima da mãe.

"Momentinho dela com o papai", escreveu a ex-BBB ao registrar os dois se divertindo na piscina com outras crianças.

O momento entre Eliezer e a filha é importante, visto que, ele estava chateado nos últimos dias. “Nem meu colo, nada. Só quer saber da Viih. Parece bobo mas isso deixa a gente chateado de verdade. Um sentimento estranho e que ainda estou aprendendo a lidar. A sensação é que ela não me ama, só ama a mãe. Por mais que eu saiba que não é isso, é assim que a gente se sente", ele desabafou e revelou acreditar que possa ser pela gravidez da esposa.

Nos últimos dias, a famosa se pronunciou sobre o desabafo dele, da filha estar mais próxima dela nos últimos tempos. “Eu não sei quem viu, mas ele postou que estava realmente muito incomodado que a Lua só quer a mãe. Ela tá naquela fase que só quer a mãe e ele tá se sentindo mal com isso.", iniciou. "Pra mim, isso são só traços de um pai super presente, né? Claramente ele está mal com isso porque ele é um pai muito presente é um pai que sempre que estar com ela", declarou e falou mais sobra a situação.

É bom lembrar que o casal está à espera do segundo herdeiro, o pequeno Ravi, que deve nascer em novembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Viih Tube fala sobre a família de Eliezer não aparecer com frequência

A influenciadora Viih Tube esclareceu uma dúvida de muita gente: o motivo da família de Eliezer não aparecer sempre em sua rede social. Recentemente, a empresária abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e foi questionada sobre o assunto.

O internauta então perguntou por que os parentes do marido dela não apareciam com frequência assim como a família dela. A youtuber então respondeu com facilidade e sem rodeios que os entes queridos do ex-BBB moram no Rio de Janeiro enquanto eles residem em uma mansão na Granja Viana, em São Paulo. Veja o que ela disse aqui.