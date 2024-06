Viih Tube se pronuncia após Eliezer expor afastamento da filha: ‘Sentindo mal’

Após Eliezer desabafar sobre distanciamento da filha, Lua di Felice, Viih Tube se manifesta e esclarece o que aconteceu com a herdeira

Na última segunda-feira, 10, Viih Tube quebrou o silêncio após Eliezer fazer um desabafo sobre o afastamento de sua filha, Lua Di Felice, de apenas um ano. Em suas redes sociais, a influenciadora digital defendeu o marido ao explicar que ele ficou chateado por ser um pai presente, e argumentou que o distanciamento faz parte de uma fase da pequena.

Através dos stories do Instagram, Viih respondeu a uma caixinha de perguntas de um seguidor que pediu mais detalhes sobre a relação entre a menina e seu pai. Sincera, a influenciadora digital revelou que a herdeira está mais apegada a ela, mas reforçou que isso é algo comum entre as crianças e que deve passar em breve.

“Eu não sei quem viu, mas ele postou que estava realmente muito incomodado que a Lua só quer a mãe. Ela tá naquela fase que só quer a mãe e ele tá se sentindo mal com isso.", iniciou. "Pra mim, isso são só traços de um pai super presente, né? Claramente ele está mal com isso porque ele é um pai muito presente é um pai que sempre que estar com ela.

Viih ainda revelou que aconselhou o marido na fase delicada: “Ele faz tudo com ela e fica magoado porque vê que ela estava meio que não ‘fazendo questão’ dele, mas eu falei para ele amor é fase”, disse. “Daqui a pouco eu vou ser a da vez. Não falam que menina é grudada com pai quando cresce? Então, uma hora vai ser eu a da vez”.

Por fim, a influenciadora lembrou que pode ser por conta de sua segunda gravidez: “É normal. Eu tô grávida também, não sei se ela sente né? Falam que sente o bebê e enfim fica mais dengosa”, explicou. “Mas a gente é muito colada mesmo, porque eu entro nas brincadeiras, eu tenho um lado mas infantil também não sei se é isso”, ela finalizou.

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer estão à espera do segundo herdeiro, o pequeno Ravi, que deve nascer em novembro. Em meio a segunda gestação, o papai babão usou as redes sociais para desabafar sobre o afastamento da primogênita: “Já tem alguns meses que a Lua não quer mais saber de mim. Não é modo de dizer. Não quer saber mesmo”, disse.

“Nem meu colo, nada. Só quer saber da Viih. Parece bobo mas isso deixa a gente chateado de verdade. Um sentimento estranho e que ainda estou aprendendo a lidar. A sensação é que ela não me ama, só ama a mãe. Por mais que eu saiba que não é isso, é assim que a gente se sente", ele desabafou e revelou acreditar que possa ser pela gravidez da esposa.

Filha de Viih Tube escuta o coração do irmão:

Grávida de seu segundo filho, Viih Tube derreteu o coração de seus seguidores ao compartilhar os registros da primogênita, Lua di Felice, um ano ouvindo os batimentos do coração do bebê pela primeira vez nesta segunda-feira, 10. A bebê foi filmada pela mãe tentando operar uma máquina ultrassom portátil; confira o momento em família!