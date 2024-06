Lua di Felice, filha de Viih Tube, escuta o coração do irmão pela primeira vez

Fofura! Viih Tube compartilhou com os seus seguidores a Lua Di felice escutando o coração do irmão, Ravi, pela primeira vez e derreteu os fãs

Grávida de seu segundo filho, Viih Tube derreteu o coração de seus seguidores ao compartilhar os registros da primogênita, Lua di Felice, um ano ouvindo os batimentos do coração do bebê pela primeira vez nesta segunda-feira, 10. A bebê foi filmada pela mãe tentando operar uma máquina ultrassom portátil, e ouvindo a frequência cardíaca do irmãozinho, Ravi.

No vídeo publicado no Instagram da ex-BBB, sua filha com Eliezer se assusta ao ouvir o ruído alto no fone de ouvido, tirando risadas da mãe. "Minha pequena ouvindo o coração do irmãozinho", escreveu a ex-BBB na legenda do post acompanhado de dois corações.

Nos comentários os fãs da influencer foram elogiar a pequena: “Ela passando a mão na barriga dando oi”, se derreteu uma, “Que lindeza, a carinha dela não aguento muita fofura numa criança só”, comentou outra, “Que esse amor se multiplique cada vez mais, e mais e mais”, desejou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih revelou aos seguidores que sofreu um descolamento de placenta durante a gestação. A influenciadora atualizou mais cedo sobre seu estado de saúde e explicou que, embora não precise de repouso absoluto, ainda tem algumas restrições.

"A placenta infelizmente não colou. O descolamento é uma região bem pequena, não é um grave, é tranquilo, que eu posso andar, ter uma vida leve. Não posso pegar peso, avião, dirigir, ter relação sexual, subir e descer muita escada. Eu tenho que me limitar a subir e desce uma, no máximo duas vezes, por dia. Porque esse movimento da perna levantando para subir que é ruim também. É andar, ficar sentada e deitada", contou.

Viih Tube fala sobre terceira gravidez e desejo de adotar

Na manhã desta segunda-feira, 10, Viih Tube aproveitou um tempinho livre para conversar e conversar com os seus seguidores sobre a sua segunda gravidez. A influenciadora está à espera de Ravi, o segundo filho do relacionamento com Eliezer.

Um dos seguidores da ex-BBB então perguntou a respeito dos planos após o nascimento do filho, se eles desejam ter mais ou se a "ideia é deixar fluir". "Vamos deixar fluir depois que o Ravi nascer para sentirmos como será ter dois! Para depois decidir se vamos ter três. Mas se decidirmos ter, será por adoção porque não tenho vontade de gerar de novo", respondeu Viih.