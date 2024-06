Seu Jorge faz rara aparição com esposa e filhas em show de Zeca Pagodinho

Curtindo um tempo em família, Seu Jorge faz rara aparição pública ao lado de sua esposa, Karina Barbieri, e suas filhas, Flor Maria e Luz Bella; confira!

O cantor Seu Jorge teve uma companhia especial durante sua participação no show de Zeca Pagodinho em São Paula na noite de sexta-feira, 21. O artista fez rara aparição pública acompanhado de sua esposa, Karina Barbieri, e de suas filhas, Flor Maria, de 21 anos, e Luz Bella, de 18, frutos de seu casamento com Mariana Jorge.

Seu Jorge chegou ao evento ao lado de sua família, que posou sorridente para os fotógrafos do local. Para a ocasião, a voz de 'Burguesinha' apareceu com um blazer amarelo e calças cinza, enquanto sua esposa apostou em um look de alfaiataria preto. Já Flor apostou em uma jaqueta puffer e calças largas, enquanto sua irmã, Luz, foi no básico e usou calças jeans e regatinha branca.

O cantor ainda é pai de Maria Aimée, de 20 anos, do mesmo relacionamento que suas outras filhas. Seu Jorge também é pai de Samba, já de seu casamento com Karina Barbieri.

Seu Jorge teve problemas para registrar nome do filho

Com seu primeiro filho, Seu Jorge e Karina Barbieri surpreenderam ao escolher um nome diferente para seu herdeiro, Samba. Com isso, eles passaram por uma situação inesperada de recusa inicial do cartório ao apresentar o nome para o registro da criança.

O cartório não aceitou o nome de Samba para o bebê e o cantor precisou entregar uma justificativa para avaliação. Agora, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) afirmou que deu a autorização para o registro do nome da criança, informou o site G1.

De acordo com a publicação, o Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital já pode registrar o nascimento do bebê. “Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, informou a registradora Kátia Possar.