Viih Tube fala sobre terceira gravidez e desejo de adotar: "Vamos deixar fluir”

'Não tenho vontade de gerar de novo', disse Viih Tube; a influenciadora não sabe se terá outro filho, mas se tiver será por adoção

Na manhã desta segunda-feira, 10, Viih Tube aproveitou um tempinho livre para conversar e conversar com os seus seguidores sobre a sua segunda gravidez. A influenciadora está à espera de Ravi, o segundo filho do relacionamento com Eliezer.

Um dos seguidores da ex-BBB então perguntou a respeito dos planos após o nascimento do filho, se eles desejam ter mais ou se a "ideia é deixar fluir". "Vamos deixar fluir depois que o Ravi nascer para sentirmos como será ter dois! Para depois decidir se vamos ter três. Mas se decidirmos ter, será por adoção porque não tenho vontade de gerar de novo", respondeu Viih. Vale lembrar que o casal já é pai da Lua di Felice, de um ano.

Outro ponto que os fãs da ex-BBB queriam saber é se Ravi estava bem após o seu descolamento da placenta, que descobriu no final do mês passado. "Ele está perfeito, crescendo super bem".

"A placenta infelizmente não colou. O descolamento é uma região bem pequena, não é um grave, é tranquilo, que eu posso andar, ter uma vida leve. Não posso pegar peso, avião, dirigir, ter relação sexual, subir e descer muita escada. Eu tenho que me limitar a subir e desce uma, no máximo duas vezes, por dia. Porque esse movimento da perna levantando para subir que é ruim também. É andar, ficar sentada e deitada", contou.

Viih disse também que não falou tudo que passou na gravidez de Lua, pois ela e Eli estão escrevendo um livro, pois muita coisa que passaram, ela tinha medo dos julgamentos. "Hoje eu não tenho mais tanto porque já passou".

Um outro fã do casal quis saber como o Eli estava após publicar um desabafo falando de sua relação com a filha."Como está a Lua com o Eliezer depois de seu desabafo?", perguntou. “Claramente ele está mal com isso porque ele é um pai super presente. Ele está sempre com ela, quer brincar o tempo inteiro, faz tudo e fica magoado porque ele estava vendo que ela não fazia muita questão dele. Mas eu falei para ele que é uma fase e daqui a pouco eu vou ser a da vez”, revelou Viih.