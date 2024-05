Viih Tube fala sobre a família de Eliezer não aparecer com frequência

Revelou o motivo! Ao ser questionada sobre a família de Eliezer, Viih Tube fala sobre os parentes do marido não aparecerem tanto como os seus

A influenciadora Viih Tube esclareceu uma dúvida de muita gente: o motivo da família de Eliezer não aparecer sempre em sua rede social. Nesta terça-feira, 28, a empresária abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e foi questionada sobre o assunto.

O internauta então perguntou por que os parentes do marido dela não apareciam com frequência assim como a família dela. A youtuber então respondeu com facilidade e sem rodeios que os entes queridos do ex-BBB moram no Rio de Janeiro enquanto eles residem em uma mansão na Granja Viana, em São Paulo.

"Não é que não aparece, a família do Eli aparece menos que a minha porque a minha mora aqui do lado e a família do Eli mora no Rio, em Volta Redonda, no interior do Rio, então é longe, na verdade, eles vêm em todos os momentos importantes, todas as datas importantes e até às vezes quando não tem nada importante eles vêm", explicou a influenciadora que está grávida de um menino.

"Então até acho que eles fazem muito, porque realmente é muito cansativo, teve vez que eles vieram tipo seguido de Dia das Mães, depois aniversário da Lua, do Eli, meu, não sei, enfim, eles sempre tão aqui pra tudo, todo aniversário, todas as datas comemorativas, todos os mesversários da Lua, é que os pais dele são separados, então um vinha parte de pai outro da mãe, todos, sempre vêm, enchem a Lua de presentes, eles são super presentes e a gente não grava tudo também", esclareceu Viih Tube sobre eles sempre estarem presentes em momento especiais e não serem gravados a todo momento.

Vale lembrar que no último final de semana, Viih Tube e Eliezer revelaram o nome de seu filho com a ajuda da primogênita Lua, de um ano. O casal encantou com um vídeo fazendo uma brincadeira para contar o que escolheram.

Leia também:Viih Tube expõe ciúmes de Eliezer em situação inusitada: 'Triste com isso'

Bebê está saudável após susto

A influenciadora Viih Tube usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 24, para compartilhar um relato pessoal e fazer um alerta às futuras mamães que a acompanham. Ela revelou que sofreu um descolamento de placenta após contrair uma virose durante sua viagem a Porto de Galinhas, em Pernambuco, na semana passada. O problema começou com um sangramento intenso durante uma reunião com um cliente, levando-a a procurar atendimento médico imediato.

Na maternidade, foi realizado um ultrassom que mostrou que o bebê estava saudável e não corria nenhum risco. " Fomos para o hospital. Expliquei o que tinha acontecido. Na hora que eu vi o coração pulsar, eu desabei, chorei muito. E aí, deu uma alívio em mim, no Eli, em todo mundo. O bebê está bem, perfeito, saudável, e descobrimos que eu tive um descolamento de placenta", continou.

A ex-BBB descobriu que a intercorrência foi conteceu em grau leve. "O descolamento de placenta, dependendo do grau, se torna uma gravidez até de risco, mas, comigo, foi um descolamento muito pequeno. Meu médico me explicou que tem mães que às vezes não fazem nada e descolam a placenta inteira, a metade, então, eu vou me frustrar tentando descobrir o que eu fiz. Meu descolamento foi só na beiradinha, mas se eu me estressar, pode aumentar o descolamento e se tornar uma gravidez mais difícil. Então, eu estou de repouso. Repouso total por 15 dias e não posso fazer algumas coisas", explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)