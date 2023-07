Morando em cobertura de luxo, Viih Tube explica motivo de compra de mansão

Viih Tube explica motivo de comprar novo imóvel, mesmo morando em cobertura luxuosa

A influenciadora Viih Tube comprou uma mansão milionária com o ex-BBB Eliezer. O imóvel de alto padrão, localizado no mesmo condomínio da residência de Bianca Andrade, a Boca Rosa, é a nova aquisição da youtuber, que já mora em uma cobertura de luxo, em São Paulo.

Mesmo com o lar bem decorado e com área externa, a famosa resolveu comprar a mansão com o pai de sua filha, Lua. Questionada sobre a decisão, Viih Tube explicou melhor o motivo de terem adquirido o imóvel maior em um condomínio fechado. Ela esclareceu que onde mora é seu também.

"Sim, eu comprei também, mas é de um outro momento da minha vida. Escolhi sozinha, eu não era casada, e agora tenho minha família. Decidimos vender e construir nosso cantinho juntos. Mesmo que o Eli mora aqui, quem fez tudo fui eu quando era sozinha. E hoje tenho a minha família e acho importante que o Eli também escolha o lar dos seus filhos e não só eu", explicou que montou o apartamento sozinha.

Após o anúncio que pegaram a chave da mansão, Viih Tube publicou um vídeo exibindo detalhes de como é a residência antes da reforma milionária que farão para deixar o local com o estilo e gosto pessoal deles. Eliezer também explicou o motivo de ter demorado para pegar a chave e revelou ter guardado dinheiro para pagar sua parte da propriedade.

Leia também:Viih Tube mostra sua nova mansão antes de reforma milionária: 'Compramos'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

"COMPRAMOS NOSSA CASA! É a casa que escolhemos e compramos juntos pensando em tudo o que queremos pra gente e nossos filhos. Representa um “novo começo de era de gente suja de terra” kkkkk isso porque a gente queria literalmente um lugar no meio da floresta. Pegamos as chaves desse lugar que pra gente é muito mais que só uma nova casa, é onde vamos ver nossa filha se sujar de terra, brincar na grama, aprender a andar, plantar na hortinha, aprender a nadar, crescer com a natureza e criar suas memórias de infância, o lugar onde vamos construir nossa família e deixar tudo com o nosso jeitinho!", disse ela.

Viih Tube revela problema com cirurgia

A influenciadora digital Viih Tube revelou que descobriu que quase não conseguiu realizar seu sonho de amamentar sua filha, Lua di Felice, de três meses, fruto de seu relacionamento com o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer. A ex-sister foi alertada por um médico que poderiam haver algumas implicações por conta das cirurgias que fez aos 16 e 18 anos: uma areoloplastia e uma mastopexia.

“Foram das cirurgias muito invasivas e muito nova, num momento em que o peito está se desenvolvendo ainda. Ele falou 'você tem que dar graças a Deus que sai leite porque, com toda essa invasão, era para nem sair'. Não foi simplesmente o silicone, que não atrapalha a amamentação quando é bem feito”, explicou.