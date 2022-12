Prestes a dar à luz, Cintia Dicker celebra Natal com Pedro Scooby e família: ''Com muito amor''

Dias antes do nascimento da filha, modelo Cintia Dicker exibe o barrigão ao lado de Pedro Scooby, dos herdeiros do surfista, e família

Na reta final da primeira gestação, a modelo Cintia Dicker (36) usou as redes sociais para compartilhar o Natal ao lado da família!

Apenas dois dias antes da data agendada para a chegada da primeira filha com Pedro Scooby (34), que vai se chamar Aurora, a influenciadora digital publicou as fotos da celebração na noite de sábado, 24, ao lado de uma árvore de Natal.

Nas imagens em seu perfil no Instagram, a ruiva aparece usando um vestido longo todo vermelho ao lado de uma árvore de Natal e também ao lado dos familiares. Os filhos de Scooby do relacionamento com a atriz Luana Piovani (46), Dom (10), e os gêmeos Bem (7) e Liz (7), também aparecem nas fotos.

"Feliz Natal. Com muito muito AMOR", escreveu Cintia Dicker na legenda da publicação.

Recentemente, Cintia e Scooby mostraram que o quartinho da herdeira já está pronto para recebê-la. O cômodo é todo decorado com tons terrosos como bege, marrom, amarelo e terra. O berço para a menina tem um tom de madeira bem escuro. O quarto de Aurora ainda possui um luxuoso sofá branco com diversas almofadas, incluindo uma com o nome da bebê.

Confira as fotos de Cintia Dicker:

Cintia Dicker encanta ao exibir ultrassom da filha

Cintia Dicker encantou os seus seguidores ao compartilhar mais um registro da filha com Pedro Scooby! Na reta final da gestação, à espera de Aurora, a modelo publicou uma foto do exame de ultrassom da bebê. Ela se derreteu ao mostrar o rostinho da pequena. "E um boa noite dessa gostosura. AURORA", disse a mamãe coruja no Instagram.

Recentemente, Cintia usou as redes sociais para contar que por motivos de forças maiores, o parto será adiantado. “Oi, já cheguei em casa, fui hoje de manhã ao médico para ver como anda a Aurora”, começou falando. “Ela [Aurora] está gigante! Três quilos e meio. Estou com 35 semanas, mas por motivos maiores a Aurora já está chegando”, explicou a modelo.

