Pedro Scooby compartilha ultrassom da filha com Cintia Dicker

Surfista Pedro Scooby mostra ultrassom da primeira herdeira com a esposa, a modelo Cintia Dicker

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 10h54 - Atualizado às 11h23

Pai de três, Pedro Scooby (34) está esbanjando felicidade que a família vai aumentar! À espera de mais um filho, o ex-BBB compartilhou um momento fofo na primeira gestação de Cintia Dicker (35)!

Nesta segunda-feira, 05, o atleta encantou os seguidores nos Stories de seu Instagram ao mostrar o ultrassom da herdeira do casal, que se chamará Aurora.

"Bom dia, Aurora", se derreteu o surfista pela caçula, usando emoji de coração na publicação, usando a música Porque Eu Te Amo, de Anavitória, como trilha sonora do vídeo.

Vale lembrar que Scooby já é pai de Dom (10), e os gêmeos, Bem e Liz, de 7 anos, frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani (46). Recentemente, Pedro passou por perrengue ao tentar retornar para o Brasil de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde estava com os herdeiros.

Em sua rede social, após mostrar o ultrassom da bebê, Scooby ainda repostou foto com o pai de Anitta (29), Mauro Machado, que celebrou encontro com o surfista, ex de sua filha: "Como foi bom de encontrar @pedroscooby. Não deu pra conter a emoção", disse Painitto.

Confira ultrassom da filha de Pedro Scooby com Cintia Dicker:

Pedro Scooby surpreende ao falar de coincidência com Paulo André

Pedro Scooby e Paulo André (24) realmente tem uma grande conexão! Recentemente, o surfista usou suas redes sociais para revelar uma coincidência incrível que tem com o amigo que conheceu durante o BBB 22. Tanto os filhos gêmeos de Scooby, Bem e Liz, quando o filho único de PA, fazem aniversário dia 31 de agosto. "Que loucura, tava pensando aqui! Até nossos filhos fazem aniversário no mesmo dia! Conexão braba! Te amo Paulo André", escreveu o surfista no Twitter. Ao ver o post do amigo, Paulo André repostou a mensagem e complementou escrevendo: "Conexão que nunca falha! Te amo irmão, parabéns pras nossas joias".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!