Pedro Scooby surpreende a web ao mostrar coincidência incrível com Paulo André: ''Conexão braba!''

Pedro Scooby mostrou que sua conexão com Paulo André é extremamente forte ao revelar uma coincidência incrível entre os dois

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 14h15

Pedro Scooby (34) e Paulo André (24) realmente tem uma grande conexão. Nesta quarta-feira, 31, o surfista usou suas redes sociais para revelar uma coincidência incrível que tem com o amigo que conheceu durante o BBB 22. Tanto os filhos gêmeos de Scooby, Bem e Liz, quando o filho único de PA, fazem aniversário dia 31 de agosto.

"Que loucura, tava pensando aqui! Até nossos filhos fazem aniversário no mesmo dia! Conexão braba! Te amo Paulo André", escreveu o surfista em sua conta oficial no Twitter. Ao ver o post do amigo, Paulo André repostou a mensagem e complementou escrevendo: "Conexão que nunca falha! Te amo irmão, parabéns pras nossas joias".

A informação mexeu com a web que rapidamente passou a comentar nos post dos atletas: "O encontro de vocês é tipo encontro de almas!", escreveu um. "Já estava escrito", falou outro. "Surreal isso!", disse um terceiro.

Confira o twitte onde Pedro Scooby falou da grande conexão que tem com Paulo André:

Que loucura, tava pensando aqui! Até nossos filhos fazem aniversário aniversário no mesmo dia! Conexão braba! Te amo @iampauloandre — Pedro Scooby 🌊 (@PedroScooby) August 31, 2022

Conexão que nunca falha!

Te amo irmão, parabéns pras nossas joias ❤️🥳 https://t.co/4VLgKrISwM — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) August 31, 2022

Pedro Scooby celebra os 46 anos da ex-mulher, Luana Piovani

Recentemente, Luana Piovani completou 46 anos e ganhou uma linda homenagem do ex-marido, Pedro Scooby. Usando os seus stories, o surfista compartilhou um vpideo onde os três filhos do ex-casal, Dom, Bem e Liz aparecem animados, mandando feliz aniversário para a mãe.

"Parabéns, Luana. Muita saúde e paz, o resto damos um jeito", escreveu ele, também parabenizando a atriz.

