Pedro Scooby revela perrengue em aeroporto nos Estados Unidos com os filhos

O surfista Pedro Scooby teve problemas em um aeroporto em Los Angeles, nos Estados Unidos ao tentar voltar para o Brasil com os três filhos

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 17h03

Nesta quinta-feira, 1, Pedro Scooby (34) compartilhou em seu Instagram que passou por perrengue ao tentar retornar para o Brasil de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde está com os três filhos.

O surfista contou o problema em seus stories: “Cá estou eu no aeroporto, e aí chego aqui agora, e a mulher [atendente do aeroporto] fala simplesmente que não tem lugar para eu e meus filhos no voo, e que estão remanejando a gente”.

O ex-BBB ainda ressaltou na legenda dos stories que havia comprado as passagens para ele e seus filhos há 4 meses.

Mas o problema não para por aí! O participante do BBB 22 contou que este remanejamento talvez demore alguns dias: “Não tem vaga amanhã também, não tem vaga depois de amanhã também, eu vou ter que ir no domingo de manhã. Loucura, hein? ”.

Scooby ainda revelou que pediu para que sua amiga e skatista Letícia Bufoni (29) buscasse ele e seus filhos. “Estou desolado com três crianças no aeroporto. Não dá pra fazer que nem aquele filme que o cara fica dormindo no aeroporto. Que loucura”, desabafou o esportista.

Reprodução: Instagram

Conectados!

Pedro Scooby surpreendeu os fãs na última quarta-feira, 31, ao compartilhar coincidência com seu amigo e colega de confinamento Paulo André (24).

O filho de Paulo André, Pazinho (1), faz aniversário no mesmo dia que os filhos do surfista, os gêmeos Liz e Bem.