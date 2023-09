Jennifer Nascimento encanta seguidores ao compartilhar fotos de chá de bebê da filha

A atriz Jennifer Nascimento mostrou detalhes do chá de bebê de sua primeira filha, Lara, e encantou seus seguidores em suas redes sociais

Neste domingo, 17, Jennifer Nascimento encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram diversas fotos mostrando um pouco do chá de bebê de sua primeira filha, Lara. A atriz surgiu no evento com o amado Jean Amorim.

O casal encantou com uma decoração toda florida nas cores rosa e amarelo. Além dos docinhos, Jennifer e Jean fizeram estojos com o nome da primeira filha bordados. O evento ocorreu em Salvador e reuniu a família do casal para celebrar a menina que está chegando.

Jennifer esbanjou beleza e estilo com um vestido elegante. A peça rosa com estampa lilás era recortada no meio, para deixar a barriga de grávida da artista à mostra. Jean surgiu com uma camiseta tye-dye colorida e bermuda.

“Vem logo Lara, que a ansiedade para te conhecer está gigante! Chá da Lara edição Salvador foi lindo! Que venha São Paulo”, escreveu a atriz que teve que se afastar de um musical ao descobrir a gestação da filha. Ainda neste sábado, 16, Jennifer e Jean compartilharam um vídeo mostrando um pouco do evento.

Os seguidores da artista de 30 anos adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Que venha com muita saúde”, desejou uma fã. Outra seguidora ainda escreveu: “Que Lara venha com muita saúde e amor”. Uma admiradora ainda comentou: “Parabéns! Ansiosa para conhecer a Lara”.

“Lindos, que Deus abençoe sempre, que Lara venha com muita saúde e traga muita felicidade”, disse uma seguidora. Outra fã escreveu: “Tudo muito lindo, que Lara venha abençoada”. “Que linda família, logo cheda a sua princesa”, comentou uma admiradora.

E de fato, Lara já está chegando. Jennifer está no sexto mês de gestação, e recentemente compartilhou um ensaio fotográfico mostrando a barriga de grávida. A atriz esbanjou estilo com um look rosa brilhante nas fotos feitas por Bel Acosta.

“Quando engravidei me disseram: 'Aproveite cada momento com a sua barriga e registre tudo pois você sentirá falta!' Pois bem! Aqui estou eu fazendo um ensaio por semana", legendou o post.

Desabafo!

Recentemente, Jennifer realizou um desabafo e revelou que acabou sendo dispensada de alguns trabalhos por conta da gestação. A atriz continua trabalhando em um reality show chamado “Vocalizado”.

"[...] Fui dispensada de trabalhos onde não tive participação alguma nessa escolha. Em outros contrataram terceiros para me dar um “suporte” e me substituírem caso eu não me sentisse bem sem o meu conhecimento", comentou.