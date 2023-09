Jeniffer Nascimento exibe detalhes do chá de fralda da filha, Lara

A atriz Jeniffer Nascimento encantou os fãs ao mostrar os detalhes do chá de fraldas da filha

Passando alguns dias de férias em Salvador, na Bahia, a atriz Jeniffer Nascimento organizou um chá de fraldas para celebrar a gestação ao lado da família do marido, o ator Jean Amorim, com quem se casou em 2019.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, que está à espera de uma menina, que se chamará Lara, encantou os seguidores ao mostrar os detalhes da festa luxuosa. "Chá da Lara edição Salvador. Pai Soteropolitano e Mãe Paulista precisa de duas festas de boas-vindas", contou ela na legenda da publicação.

A festa aconteceu ao ar livre, e foi decorara com vários balões coloridos e algumas flores. A também contou com um bolo personalizado e também muitos docinhos. Além disso, as crianças puderam se divertir em brinquedos infláveis.

Para o evento, Jeniffer, interpretou a personagem Jéssica na novela Cara e Coragem, da TV Globo, surgiu usando um vestido longo, com recorte na barriga, deixando o barrigão em evidência. Jean optou por uma camiseta e uma bermuda.

Vale lembrar que o casal de atores anunciou a gestação em julho. A atriz compartilhou um vídeo em que aparece em meio a uma paisagem paradisíaca mostrando o barrigão de gravidez em pleno crescimento e dividiu a novidade. "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós."

Confira o vídeo:

Jeniffer choca ao exibir o barrigão

A atriz Jeniffer Nascimento, de 30 anos, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta última sexta-feira, 15, ao compartilhar novos cliques curtindo suas férias em Salvador, na Bahia. Grávida pela primeira vez, a mãe de Lara exibiu o barrigão ao surgir usando um biquíni pink, enquanto aproveitava o dia ensolarado para renovar o bronzeado. Ao dividir os registros, a mais nova mamãe deixou um recado para os seguidores. "Beijo da Lara Procês", escreveu ela. Confira as fotos!