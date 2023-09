Grávida, Jeniffer Nascimento choca ao exibir o barrigão: "Como cresceu"

À espera da primeira filha, a atriz Jeniffer Nascimento exibiu o barrigão ao renovar o bronzeado

A atriz Jeniffer Nascimento, de 30 anos, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 15, ao compartilhar novos cliques curtindo suas férias em Salvador, na Bahia.

Grávida pela primeira vez, a mãe de Lara, que interpretou a personagem Jéssica na novela Cara e Coragem, da TV Globo, exibiu o barrigão ao surgir usando um biquíni pink, enquanto aproveitava o dia ensolarado para renovar o bronzeado.

Ao dividir os registros, a mais nova mamãe deixou um recado para os seguidores. "Beijo da Lara Procês", escreveu Jeniffer, que está no sexto mês da gestação. A atriz, aliás, está casada com o ator Jean Amorim desde 2019.

Os fãs rapidamente encheram a postagem de elogios. "Perfeitas demais", disse uma seguidora. "Que linda. Que Deus abençoe vocês", desejou outra. "Barriga mais linda. Parabéns", falou uma fã. "Mamãe linda, barriguinha linda", se derreteu mais uma. "Como cresceu de semana passada para cá. Está linda", observou uma admiradora.

Na última quarta-feira, 13, Jeniffer decidiu fazer um desabafo nas redes sociais sobre o fato de não ser respeitada na fila preferencial do aeroporto. Segundo ela, já viajou cerca de 12 vezes a trabalho durante a gestação e sempre enfrentou a mesma situação, fato que a deixou indignada. "[...] Quero tirar uma dúvida com vocês: quando vocês estavam grávidas, iam para a fila preferencial no aeroporto, e as pessoas passavam na frente de vocês achando que vocês não são preferenciais? Sem brincadeira… 12 vezes aconteceu a mesma coisa. E nunca com funcionários, sempre com pessoas que também estavam na fila preferencial", lamentou ela em um trecho.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Momento delicado na carreira

Recentemente, Jeniffer expôs um momento delicado em sua carreira envolvendo sua gravidez. A atriz contou que foi dispensada de alguns trabalhos por conta da gestação da primeira filha. "A gravidez tem sido um momento muito lindo da minha vida! Mas tenho que confessar que no início nem tudo foi flores."

"[...] Fui dispensada de trabalhos onde não tive participação alguma nessa escolha. Em outros contrataram terceiros para me dar um “suporte” e me substituírem caso eu não me sentisse bem sem o meu conhecimento", desabafou.