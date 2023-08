Jeniffer Nascimento expõe maior dificuldade na gravidez da primeira filha: “Dispensada”

Mãe de primeira viagem, Jeniffer Nascimento faz desabafo sincero sobre situação difícil em meio à espera de sua primogênita

Em meio à espera de sua primeira filha com o ator Jean Amorim, a atriz Jeniffer Nascimento escolheu abrir seu coração sobre um momento delicado em sua carreira nesta segunda-feira, 28. Através das redes sociais, a artista fez um desabafo sincero para expor que foi dispensada de alguns trabalhos por conta da gravidez.

Em seu feed do Instagram, Jeniffer publicou algumas fotos caracterizada em seu mais recente projeto, o reality show ‘Vocalizando’, do canal E! Além de celebrar a conquista, a atriz abriu o jogo sobre a situação difícil: “A gravidez tem sido um momento muito lindo da minha vida! Mas tenho que confessar que no início nem tudo foi flores”, iniciou a nova mamãe do pedaço.

Jeniffer acreditava que a relação com seu corpo seria sua maior dificuldade, mas ela se surpreendeu ao encontrar as portas fechadas na carreira: “Nunca me achei tão linda e amei cada curva do meu corpo como estou amando agora. Mas o que pensei que seria a parte mais tranquila por estar nessa profissão desde os 5 anos, foi um grande susto”, revelou.

“Existem leis que protegem as mulheres grávidas ? Existem, mas isso só se aplica se você trabalhar de carteira assinada. Se você é uma empresa, infelizmente ninguém leva em consideração que qualquer ser humano veio da barriga de uma mãe e você passa a ser mais um número”, Jeniffer abriu o jogo sobre a dificuldade profissional.

A atriz revelou que sofreu com pressões estéticas e chegou a desejar que sua barriga não crescesse muito durante a gravidez não perder nenhuma oportunidade. Além disso, Jeniffer desabafou sobre a pressão psicológica: “Colocam como se você não tivesse controle nem noção de nada e não pudesse garantir a entrega do seu trabalho”, declarou.

A artista revelou que chegou a perder alguns trabalhos: “Fui dispensada de trabalhos onde não tive participação alguma nessa escolha. Em outros contrataram terceiros para me dar um “suporte” e me substituírem caso eu não me sentisse bem sem o meu conhecimento”, ela desabafou sobre a situação na gestação da primogênita, que se chamará Lara.

Na sequência, Jeniffer celebrou o sucesso em sua nova produção: “Encerro esse trabalho extremamente orgulhosa de ter cumprido todas as minhas diárias e todas as minhas funções sem causar problema algum, sendo sempre a profissional que sou nesses 25 anos de carreira”, a artista comemorou o fim das gravações.

Para finalizar, ela deixou um recado: “Afinal de contas gravidez não é doença e se uma mulher grávida que se conhece mais do que ninguém diz que é capaz de desempenhar tais funções, obviamente acompanhada por uma equipe médica, é porque ela é capaz!”, concluiu Jeniffer, que acumula sucessos na Globo como 'Malhação', 'Eta mundo bom' e 'Cara e coragem'.

