Jeniffer Nascimento impressiona ao exibir o barrigão de grávida: "Você está linda"

A atriz Jeniffer Nascimento surgiu com um look todo branco e ganhou elogios dos seguidores

A atriz Jeniffer Nascimentoencantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 24, ao compartilhar uma nova sequência de cliques exibindo seu barrigão de grávida. Ela está à espera do primeiro filho, fruto de seu casamento com o ator Jean Amorim.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a mamãe de primeira viagem surge toda sorridente, fazendo várias poses. Usando um look todo branco, ela deixa seu barrigão em destaque ao optar por uma blusa modelo cropped. "'Tô me sentindo tão linda aiai. Com autoestima em dia…'", confessou a artista na legenda.

Os internautas encheram a famosa de elogios nos comentários. "Linda demais", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Tá uma boneca", afirmou uma fã. "Pode se sentir mesmo, porque você está linda!", falou mais uma.

No dia 14 de julho, Jeniffer anunciou a gravidez nas redes sociais e pegou os fãs de surpresa. Ela compartilhou um vídeo em que aparece em meio a uma paisagem paradisíaca mostrando o barrigão de grávida e dividiu a notícia. "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós". Vale lembrar que a Jeniffer e Jean oficializaram a união em 2019.

Confira as fotos:

Sexo e nome do bebê

Jeniffer Nascimento já escolheu o nome de sua primeira filha. Ela anunciou a gravidez para os fãs há poucos dias e contou que vai ter uma menina. Agora, a artista revelou o nome que escolheu para a criança. Em uma participação no programa Encontro, da Globo, ela e o marido, o ator Jean Amorim, contaram que a filha vai se chamar Lara. "Ela vem aí. Estamos muito felizes e ansiosos", afirmaram eles.