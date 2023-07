Jeniffer Nascimento: saiba qual é o nome da primeira filha da atriz

No programa Encontro, Jeniffer Nascimento e o marido, Jean Amorim, revelam qual é o nome da primeira filha

Grávida pela primeira vez, a atriz Jeniffer Nascimento já escolheu o nome de sua primeira filha. Ela anunciou a gravidez para os fãs há poucos dias e contou que vai ter uma menina. Agora, a artista revelou o nome que escolheu para a criança.

Em uma participação no programa Encontro, da Globo, ela e o marido, o ator Jean Amorim, contaram que a filha vai se chamar Lara . “Ela vem aí. Estamos muito felizes e ansiosos”, afirmaram eles.

Nas redes sociais, o papai coruja celebrou o nome da filha. "Linda como o sol. Amanheceu em nós. Resignificando tudo em volta. Amor, seja bem vinda!! Gratidão por ter batido em nossa porta", disse ele.

A gravidez foi anunciada por eles na semana passada por meio de um post nas redes sociais. "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós”, eles escreveram.

Jeniffer Nascimento deixou elenco de musical após descobrir a gravidez

No último final de semana, Jeniffer Nascimento contou que deixou o elenco do musical O Rei Leão, que vai ser reencenado nos palcos brasileiros, após descobrir que será mãe pela primeira vez. Em um post nas redes sociais, ela refletiu sobre sua saída do projeto.

"Quem me acompanha por aqui sabe que sempre foi um grande sonho viver o “ciclo da vida”. Mal sabia eu que Deus estava me preparando esse tempo todo pra viver na vida real o ciclo da vida em todas as suas intensidades: O ciclo de ser Mãe! De gerar um ser no meu ventre e sentir todo esse processo com muito mais potência. Os dois ciclos chegaram pra mim quase que ao mesmo tempo! E eu juro que acreditei até o final,por mais que soubesse que não estava no controle de nada,que pelo menos a estreia ou primeiro mês de espetáculo eu estaria apta a fazer. Mas certas decisões não dependem só de mim e da minha dedicação em entregar um bom trabalho…Na real hoje vendo de fora acho que certas decisões vem de Deus e do universo mesmo…E por mais que sejam difíceis de serem compreendidas no início, eles sabem de todas as coisas e sempre fazem o melhor pra nós", disse ela.

E completou: "Por isso hoje venho aqui comunicar a vocês que não faço mais parte do elenco do musical O Rei Leão. Peço desculpas a todos os meus fãs que compraram ingressos pra me assistir,mas de fato eu estava ensaiando para o espetáculo até o dia 30/06 e depois precisei de um tempo para digerir tudo isso e me despedir de um sonho antigo da forma mais saudável possível. A partir daqui dou espaço para me preparar para a maior estreia da minha vida: A de ser mãe. Agradeço a todos que me acolheram durante esse processo, eu sei quem são cada um de vocês. E gostaria de deixar um agradecimento especial ao meu amigo de cena @gustavowaz que me presenteou com essa arte linda durante os ensaios. Não deu tempo de fazer essa foto original, mas guardarei essa arte feita por ele para sempre em meu coração. Agora é entregar e confiar , pois o amanhã só o cara lá de cima que pode saber…e continuem ligados por aqui porque esse ano ainda tem Jeniffer apresentadora e Jeniffer cantando em festival ! Em breve conto tudo. E Nala…Gratidão por tudo que vivemos e construímos até aqui…Se for da vontade dos nossos ancestrais nos reencontraremos um dia".