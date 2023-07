Jeniffer Nascimento anuncia primeira gravidez: “Turbilhão de emoções”

A atriz Jeniffer Nascimento surpreendeu ao revelar que está à espera de seu primeiro bebê com Jean Amorim

A família cresceu! A atriz e cantora Jeniffer Nascimento pegou os seguidores de surpresa em suas redes sociais nesta sexta-feira, 14, ao anunciar uma novidade: ela está à espera de seu primeiro filho. A gestação é fruto do relacionamento com o ator Jean Amorim, com quem a artista trocou alianças em 2019.

Em seu perfil no Instagram, Jeniffer compartilhou um vídeo em que aparece em meio a uma paisagem paradisíaca mostrando o barrigão de gravidez em pleno crescimento com um biquíni e uma saída de praia branca. O papai orgulhoso também aparece no registro e se derrete ao ouvir o coração do primogênito com o vídeo de um ultrassom no celular.

Na publicação, o casal abriu o coração sobre o momento especial: "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós”, eles escreveram.

Vale lembrar que Jeniffer apareceu nas telinhas da Globo pela última vez no início deste ano, como a personagem ‘Jéssica’, na novela ‘Cara e Coragem’. Inclusive, a atriz conheceu seu eleito nos bastidores de uma produção da emissora! O casal se apaixonou durante as gravações de uma das temporadas de ‘Malhação’.

