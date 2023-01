BBB 23: Aline Wirley é irmã de Jeniffer Nascimento? Atriz se pronuncia sobre o boato

Jeniffer Nascimento explica qual é a sua relação com Aline Wirley após boatos de que seriam irmãs

A atriz Jeniffer Nascimento ficou radiante ao ver que a atriz e cantora Aline Wirley está no elenco do BBB 23, da Globo. O nome dela foi anunciado nesta quinta-feira, 12, e está repercutindo nas redes sociais. Tanto que os internautas foram pesquisar sobre a vida de Aline e se depararam com um boato: Aline e Jeniffer são irmãs ou não?

Rapidamente, Jeniffer apareceu nas redes sociais para esclarecer o boato de que seria irmã de Aline. Ela contou que as duas são muito próximas, mas não irmãs biológicas. Ela afirmou que tudo começou como uma brincadeira quando foi conhecer o filho de Aline e Igor Rickli. Então, ela garantiu que as duas não são parentes, apenas grandes amigas.

“Brasil, acabei de chegar na Jamaica, e descobri que minha irmã, Aline Wirley, está no BBB. Estou chocada! Antes que o mundo venha me perguntar, já estou aqui para explicar para todo mundo. Eu conheço a Aline desde os 10 anos de idade. Eu participei de uma campanha da sandália do Rouge. Depois disso, nós fizemos três musicais juntas, eu a substituí no Hair. A gente já fez curso de musical juntas. Então a gente se trata como família, ela é uma irmã de alma”, disse ela.

E completou sobre o início do boato. “Um dia eu postei que tinha ido conhecer o filho da minha irmã, que eu tinha ido conhecer o Antônio, e a Wikipédia atualizou que eu era irmã dela. Até hoje todo mundo acha que nós somos irmãs, não somos irmãs biológicas, só de coração, mas a Wikipédia falou, então a gente brinca com isso”.

Jeniffer Nascimento curte as férias com o marido

Após brilhar como a Jéssica na novela Cara e Coragem, da Globo, a atriz Jeniffer Nascimento saiu de férias com o marido, Jean Amorim. Os dois foram fazer um cruzeiro e estão compartilhando os detalhes nas redes sociais.