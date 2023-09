No sexto mês, Jeniffer Nascimento compartilha novas fotos do barrigão e encanta seguidores

Em seu Instagram, Jeniffer Nascimento disse estar aproveitando todos os momentos da gravidez

Jeniffer Nascimento, de 30 anos, compartilhou nesta quarta-feira, 13, um novo carrossel de fotos mostrando seu ensaio fotográfico de gestante. A atriz e cantora, que está no sexto mês de gestação de Lara, sua primeira filha.

A atriz disse que as fotos tiradas partem de um conselho que recebeu, de que sentirá falta da barriga de gestação no futuro. "Quando engravidei me disseram: 'Aproveite cada momento com a sua barriga e registre tudo pois você sentirá falta!' Pois bem! Aqui estou eu fazendo um ensaio por semana", legendou o post.

Jennifer posou usando um conjunto metalizado rosa que ganhou uma chuva de elogios de seus fãs e seguidores nos comentários da publicação, "Esse neném vai nascer brilhando", escreveu um, “Você está uma DEUSA, to amando suas fotos”, elogiou uma fã da atriz, ”Magnífico acompanhar semana por semana você cada vez mais radiante”, apontou uma terceira.

A Lara é fruto do casamento de Jeniffer com o ator Jean Amorim. Jeniffer e Jean estão casados desde 2019 e se conheceram nos bastidores de ‘Malhação’ e se apaixonaram durante as gravações de uma das temporadas.

Os dois anunciaram a gravidez em julho."Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós", escreveu o casal.

Dificuldade na gravidez

Jeniffer Nascimento escolheu abrir seu coração sobre um momento delicado em sua carreira. Através das redes sociais, a artista fez um desabafo sincero para expor que foi dispensada de alguns trabalhos por conta da gravidez.

Em seu feed do Instagram, Jeniffer publicou algumas fotos caracterizada em seu mais recente projeto, o reality show 'Vocalizando', do canal E! Além de celebrar a conquista, a atriz abriu o jogo sobre a situação difícil. "[...] Fui dispensada de trabalhos onde não tive participação alguma nessa escolha. Em outros contrataram terceiros para me dar um “suporte” e me substituírem caso eu não me sentisse bem sem o meu conhecimento", lamentou. Confira o desabafo completo!