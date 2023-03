Filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello rouba a cena em foto e fã diz: 'Cópia do papai'

Jarbas Homem de Mello mostra nova foto com o filho recém-nascido, Luca, e o bebê esbanja fofura: 'Como ele está esperto'

O ator Jarbas Homem de Mello (53) explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 5, ao compartilhar novas fotos com o filho recém-nascido, Luca (quase um mês), fruto do casamento com a atriz Claudia Raia (56). Em um momento tranquilo na cama, o papai coruja surgiu com o bebê no colo em dia de verão e a semelhança entre eles roubou a cena.

Com poucos dias de vida, Luca mostrou que já está crescendo e muito fofo. “Bom dia pessoal, eu e meu pai estamos de boa aqui em casa curtindo o domingo”, disse Jarbas na legenda.

Nos comentários da foto, os fãs ficaram encantados com a semelhança de pai e filho. “Cópia do papai dele”, disse um seguidor. “É a cara do Jarbas”, afirmou outro. “Xerox do pai pelo jeito”, contou outro. “Ele já tem uma personalidade e posa para fotos!”, disse um fã. “Como ele está esperto”, declarou outro.

Por sua vez, Claudia Raia se derreteu ao ver os seus meninos juntos. “Amo vocês. Que amor”, escreveu nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Claudia Raia mostra a decoração de sua casa

Há poucos dias, a atriz Claudia Raiaimpressionou os seus seguidores ao abrir as portas de sua casa luxuosa. Em um vídeo, ela mostrou os detalhes da decoração do seu lar, que conta com conceito aberto entre a sala de jantar e de estar. A decoração tem tons sóbrios e conta com itens luxuosos.

Ela tem uma mesa de jantar enorme, com direito a 14 lugares, e também a sala de estar com três sofás. Além disso, a propriedade ainda tem uma sala de cinema com vários sofás confortáveis. Nos comentários, os fãs comentaram sobre a decoração da casa da atriz. "Essa casa tem A CARA da Claudia", disse um seguidor. "Super linda sua casa. Amei", declarou outro.