Com barrigão, Claudia Raia surge deslumbrante em ensaio com a família: ''Que lindos''

Atriz Claudia Raia relembrou ensaio grávida com o marido e os filhos e impressionou com fotos belíssimas

A atriz Claudia Raia (56) encantou ao relembrar nesta quinta-feira, 02, um ensaio que fez quando estava grávida de seu filho caçula, Luca. Aproveitando o clima de tbt da rede social, a famosa surpreendeu os internautas com cliques belíssimos do momento especial de sua vida: sua terceira gestação aos 56 anos.

Nos registros resgatados pela artista, ela apareceu deslumbrante caminhando com o marido, Jarbas Homem de Mello (53) e com os filhos, Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20). O barrigão de Luca à mostra roubou a cena no ensaio feito em meio um jardim e em sua casa em Braganga Paulista, em São Paulo.

"Lembrança de um dos momentos mais amorosos do meu segundo ato", escreveu Claudia Raia na legenda do post belíssimo.

Nos comentários da publicação, os seguidores se mostraram admirados com a beleza da família. "Que lindos", disse Angélica (49). "Fotos perfeitas", disseram outros.

O primogênito da atriz, Enzo Celulari, também compartilhou alguns momentos do ensaio. "Family first", disse o empresário em inglês sobre a família estar em primeiro lugar. "Te amo meu primogênito querido", respondeu a mamãe coruja.

Veja as fotos do ensaio de Claudia Raia grávida:

Ao natural, Claudia Raia mostra momento real da maternidade com Luca

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar mais um momento de sua intimidade com o filho recém-nascido, Luca. Na quarta-feira, 01, a famosa iniciou o dia amamentando o herdeiro mais novo e esbanjou amor na rede social ao exibir um registro especial do momento.

Mostrando seu lado real, a famosa apareceu sem maquiagem e ainda com cara de sono segurando o pequeno em seu colo. Fazendo contato 'pele a pele' com ele, Claudia Raia surgiu radiante vivendo a conexão com menino.

"Bom dia, com a melhor sensação do mundo! Sentir meu filho nos braços! Luca, te amo meu filho!", disse a artista ao surgir agarradinha com o filho sem roupinha.

No clique, Luca deu um show de fofura ao aparecer aconchegado na mãe como se ainda estivesse na barriga dela. Esbanjando serenidade, o garoto deixou os seguidores babando com seu charme. Veja aqui.