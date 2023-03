Ao natural, Claudia Raia mostra momento real da maternidade com o filho: ''Melhor sensação''

Atriz Claudia Raia encantou ao surgir sem maquiagem amamentando o filho e fazendo contato 'pele a pele' com Luca

A atriz Claudia Raia (56) encantou ao mostrar mais um momento de sua intimidade com o filho recém-nascido, Luca. Nesta quarta-feira, 01, a famosa iniciou o dia amamentando o herdeiro mais novo e esbanjou amor na rede social ao exibir um registro especial do momento.

Mostrando seu lado real, a famosa apareceu sem maquiagem e ainda com cara de sono segurando o pequeno em seu colo. Fazendo contato 'pele a pele' com ele, Claudia Raia surgiu radiante vivendo a conexão com menino.

"Bom dia, com a melhor sensação do mundo! Sentir meu filho nos braços! Luca, te amo meu filho!", disse a artista ao surgir agarradinha com o filho sem roupinha.

No clique, Luca deu um show de fofura ao aparecer aconchegado na mãe como se ainda estivesse na barriga dela. Esbanjando serenidade, o garoto deixou os seguidores babando com seu charme.

Ainda nesta terça-feira, 28, o filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello (53) foi flagrado pelo irmão mais velho, Enzo Celulari (25), dormindo em seus cobertores personalizados.

Veja a foto de Claudia Raia com o filho:

A atriz Claudia Raia dividiu com os seguidores na segunda-feira, 27, um momento de ternura com o filho recém-nascido. Nas redes sociais, a artista publicou uma sequência de fotos em que aparece amamentando o bebê Luca, que nasceu no último dia 11 de fevereiro.

Nas imagens, é possível ver o marido, Jarbas Homem de Mello, juntinho da família admirando o momento de carinho."A gente faz tudo juntinhos! Meu amor, meu parceiro da vida", se declarou a mamãe coruja ao compartilhar os registros.

Já em outro clique, Claudia Raia aproveitou para mostrar o filho peludo de quatro patas: "Família unida! Luca, Sushi e mamãe! Cadê o papai?", questionou ela na foto sem o maridão. Veja as fotos aqui.

Vale lembrar que além de Luca, a famosa é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia (20), frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari (64).