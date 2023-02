Claudia Raia se derrete ao surgir amamentando o filho ao lado do marido: "A gente faz tudo juntinhos!”

Claudia Raia se derrete ao amamentar Luca, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello; veja

A atriz Claudia Raia (56) dividiu com os seguidores nesta segunda-feira, 27, um momento de ternura com o filho recém-nascido. Nas redes sociais, a artista publicou uma sequência de fotos em que aparece amamentando o bebê Luca, que nasceu no último dia 11 de fevereiro.

Nas imagens, é possível ver o marido, Jarbas Homem de Mello (53), juntinho da família admirando o momento de carinho."A gente faz tudo juntinhos! Meu amor, meu parceiro da vida", se declarou a mamãe coruja ao compartilhar os registros.

Já em outro clique, Claudia Raia aproveitou para mostrar o filho de quatro patas: "Família unida! Luca, Sushi e mamãe! Cadê o papai?", questionou ela na foto sem o maridão.

Ainda recentemente, Claudia Raia compartilhou mais um momento bonita da maternidade.Em foto com o rosto colado no do bebê, ela escreveu: "ai que delícia de cheirinho do Lucino".

Vale lembrar que além de Luca, Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

VEJA O STORY DE CLAUDIA RAIA:

Foto: Reprodução/Instagram

Enzo Celulari se derrete pelo irmão caçula

O empresário Enzo Celulari (25) não esconde que está apaixonado pelo irmão caçula, o pequeno Luca, que nasceu em meados de fevereiro. "Dádiva, um milagre de Deus."

"Agora temos o Luca que é uma coisa mais amada do mundo. [Fruto] de uma gravidez que é uma dádiva, um milagre de Deus, 56 anos, uma gravidez natural. Graças a Deus deu tudo certo, o bebê veio lindo, saudável e eu só tenho a agradecer e dar muito muito amor ao Luquinha, que agora é o novo membro da família", completou.